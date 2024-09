Wieder nicht! SPG Pregarten muss nach Remis gegen ASK St. Valentin weiter auf ersten Saisonsieg warten

Details Sonntag, 01. September 2024 22:38

Als eines von zwei Teams steht die SPG Algenmax Pregarten in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga noch ohne vollen Erfolg da – die Mühlviertler holten bis dato lediglich zwei Punkte. Dementsprechend stand die Nimmervoll-Truppe im heutigen Aufeinandertreffen mit dem ASK Case IH Steyr St. Valentin schon gewissermaßen unter Druck, möchte man den Anschluss ans untere Mittelfeld des Klassements nicht bereits zu einem derart frühen Zeitpunkt aus den Augen verlieren. Schlussendlich reichte es für die Spielgemeinschaft abermals zu keinem vollen Erfolg – 1:1 der Endstand.

Niederösterreicher erwischen Blitz-Start

Dabei erlebten die Gäste aus dem Mühlviertel einen echten Horror-Start und sahen sich nach nur wenigen Augenblicken mit einem Rückstand konfrontiert: Nach einem energisch vorgetragenen Angriff brachte Julian Riedl die Kugel mustergültig zur Mitte, wo sich Marco Bühringer geistesgegenwärtig durchsetzte und das Spielgerät problemlos über die Linie drückte (1.). Es war ein Treffer, der den Heimischen zweifelsohne Sicherheit verschaffte. Die Niederösterreicher dominierten in weiterer Folge Ball und Gegner, verpassten es in dieser Phase allerdings, ein weiteres Tor nachzulegen und dementsprechend für eine gewisse Ruhe zu sorgen. Auch die Gäste kamen mit Fortdauer der Begegnung zu der einen oder anderen vielversprechenden Einschussmöglichkeit, ließen diese aber ebenso ungenützt verstreichen. Folglich ging es mit einer hauchzarten Führung der Hausherren in die Kabinen.

Pregarten kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die Charakteristik dieser Partie insofern, als dass nun die Nimmervoll-Elf aktiver wurde und das Zepter zusehends in die Hand nahm. Ein Umstand, der nicht nur, aber zweifelsohne auch darauf zurückzuführen war, dass die Gastgeber nun nicht mehr jenes Tempo auf den Rasen brachten und dem Kontrahenten demzufolge mehr Platz und Räume boten, die dieser immer wieder gekonnt zu bespielen wusste. Schließlich belohnten sich die Mühlviertler für eine schlichtweg couragierte Leistung und glichen in Minute 70 durch Martin Lindak aus – der Ausgang der Partie damit wieder völlig offen. In der Schlussphase schwächte sich der Gast dann aber nochmals selbst, Felix Birklbauer flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Einen entscheidenden Vorteil aus jener numerischen Überlegenheit konnten die Niederösterreicher in den verbleibenden Minuten allerdings nicht mehr ziehen, es blieb beim 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Michael Windischhofer (Trainer ASK St. Valentin):

“Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, haben das Spiel in der ersten Halbzeit dominiert und haben es aber leider nicht geschafft, die Führung weiter auszubauen. Nach der Pause ist dann Pregarten besser ins Spiel gekommen. Das Remis ist unter dem Strich gerecht.“

Die Besten: Tobias Jetzinger (TW, SPG Pregarten), Markus Blutsch (ZM, SPG Pregarten)

Details

