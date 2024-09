SV GW Micheldorf siegt trotz Rückstand in Pregarten

Die Partie zwischen der SPG Algenmax Pregarten und dem SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf in der 6. Runde der LT1 OÖ Liga endete mit einem 3:1-Auswärtssieg für die Gäste. Nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit, in der die Pregartner noch in Führung lagen, drehte Micheldorf das Spiel in der zweiten Halbzeit. Marko Jadric und Manuel Ramskogler waren die entscheidenden Akteure für die Gäste.

Pregarten startet stark

Bereits zu Beginn zeigte sich die SPG entschlossen. In der 1. Minute gab Marko Jadric einen ersten Warnschuss für die Gäste ab. Doch die Heimelf antwortete schnell: Manuel Pichler setzte einen Schuss knapp über das Tor der Grün-Weißen in der 9. Minute. In der 20. Minute war es dann so weit: Markus Blutsch brachte die Pregartner mit einem schönen Schuss zum 1:0 in Führung.

Micheldorf versuchte sofort zu reagieren. Michael Kaltenbrunner hatte gleich zwei Chancen in der 23. und 26. Minute, doch SPG-Tobias Jetzinger war zur Stelle. Auch Luca Fälten versuchte es in der 34. Minute mit einem Fernschuss, doch der Ball ging knapp über das Tor. Kurz vor der Halbzeit vergab Manuel Mühlbacher eine riesen Chance für Pregarten, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung der Hausherren in die Pause.

Micheldorf dreht Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Chance für Pregarten in der 46. Minute, doch die Heimischen konnten den Ball nicht im Netz unterbringen. Micheldorf erhöhte daraufhin den Druck. In der 54. Minute verzeichnete Luca Fälten einen Abschluss, der jedoch erfolglos blieb. Schließlich war es derselbe Spieler, der in der 59. Minute den Ausgleich per Freistoß erzielte und das Spiel wieder spannend machte.

Die Kremstaler ließen nicht nach und setzten die Hausherren unter Druck. In der 64. Minute vergab Luca Fälten zwar eine weitere Gelegenheit, doch Marko Jadric ließ sich die Chance nicht entgehen und drehte das Spiel mit seinem Treffer in der 67. Minute zugunsten der Gäste. Der SV GW Micheldorf führte nun mit 2:1.

Die Pregartner versuchten noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu kommen. Rafael Blazquez hatte gleich zwei Chancen, zuerst mit einem Kopfball und dann mit einem weiteren Abschluss. Doch die Bemühungen blieben erfolglos. Stattdessen setzte Micheldorf den Schlusspunkt in der 78. Minute: Manuel Ramskogler traf zum 3:1 und besiegelte den Sieg für die Grün-Weißen.

In den letzten Minuten hatte Micheldorf sogar noch eine weitere gute Chance, doch es blieb beim 1:3-Endstand. Damit sicherte sich der SV GW Micheldorf drei wichtige Punkte und kletterte in der Tabelle weiter nach oben, während die SPG Pregarten eine bittere Heimniederlage hinnehmen musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (4860 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.