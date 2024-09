„Das Spiel war so, wie ich es erwartet habe!“ – Ostermiething-Trainer Christoph Mühllechner nach 1:0-Erfolg gegen SU Bad Leonfelden im Interview

Details Freitag, 06. September 2024 20:54

Als Tabellenführer ging die SU Vortuna Bad Leonfelden in den 6. Matchtag der LT1 OÖ-Liga. Dabei bekam man es auf heimischem Rasen mit dem UFC Stampfl-Bau Ostermiething zu tun. Schlussendlich setzten sich die Gäste mit 1:0 durch und fügten den Mühlviertlern somit die erste Saisonniederlage zu. Für das Tor des Tages zeigte sich Alexander Burgstaller in Minute 26 verantwortlich. Die Hinterkörner-Truppe bleibt zwar vorerst an der Spitze des Zwischenrankings, kann aber schon am morgigen Samstag von der Union Dietach abgefangen werden. Ligaportal.at sprach nach Schlusspfiff mit Ostermiething-Coach Christoph Mühllechner.

Ligaportal: Wie ordnen Sie den Sieg ein? Welches Fazit ziehen Sie?

Mühllechner: „Es ist sehr positiv, wenn man den Tabellenführer auswärts schlägt. Bad Leonfelden ist nach fünf Runden vorne und das nicht zu Unrecht. Sie haben gezeigt, dass sie Qualität haben. Das Spiel war so, wie ich es erwartet habe. Bad Leonfelden will viel klein-klein durch das Zentrum spielen. Da sind sie dann anfällig für Konter. Das haben wir genutzt. Der Gegner hatte in beiden Halbzeiten jeweils eine gute Chance. Wir hatten aber auch mehrere Gelegenheiten. Unter dem Strich ist es sicher kein unverdienter Sieg.“

Ligaportal: Ihr seid nun dran an den vordersten Plätzen. Wie fühlt sich das an?

Mühllechner: „Die Tabelle ist für mich sekundär. Es geht darum, dass wir die Spiele gewinnen. Was mich heute besonders freut, ist, dass wir die Ausfälle von Julien-Lee Richter und Julian Vincetic so gut kompensieren konnten. Die Spieler haben alles am Platz gelassen. Das Ziel war, dass wir gewinnen, und das haben wir geschafft.“

Ligaportal: In der kommenden Woche geht es im Derby zuhause gegen die SPG Friedburg/Pöndorf. Welches Spiel erwarten Sie da?

Mühllechner: „Auch das ist eine Mannschaft, die ganz vorne dabei ist. Spielerisch ist das für mich wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Liga. Unser Ziel ist aber, dass wir zuhause gewinnen. Wir haben gegen Friedburg auch etwas gutzumachen. Vor ein paar Monaten haben wir zuhause mit 0:3 gegen sie verloren.“

SU Bad Leonfelden – UFC Ostermiething: 0:1

Die Besten: Lucas Purkrabek (RV, UFC Ostermiething), Benjamin Taferner (ZMF, UFC Ostermiething)

