SPG Weißkirchen/Allhaming zwingt St. Valentin in die Knie

In einem packenden Spiel der 6. Runde der LT1 OÖ Liga konnte sich die SPG Weißkirchen/Allhaming knapp mit 2:1 gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin durchsetzen. Trotz einer starken zweiten Halbzeit der Gäste reichte es für die Niederösterreicher nicht, das Spiel zu drehen. Die SPG zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit effizient und sicherte sich so den Heimsieg.

Blitzstart der Hausherren

Das Spiel begann mit einer dominanten Vorstellung der Heimmannschaft. Bereits in der 12. Minute gingen die Zebras in Führung. Valentin Grubeck nutzte seine Chance und brachte Weißkirchen/Allhaming in Führung. Nur drei Minuten später legte Stefan Spielbichler nach. Sein Treffer zum 2:0 sorgte für große Euphorie unter den heimischen Fans.

In der Anfangsphase hatten die St. Valentiner Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Ein Abseitstor von Spielbichler deutete bereits die Offensivstärke der Hausherren an. Die Gäste hingegen kamen kaum zur Entfaltung, lediglich Julian Riedl hatte eine Möglichkeit, die aber von Torhüter Lorenz Höbarth entschärft wurde.

Mit zunehmender Spieldauer fanden die St. Valentiner jedoch besser ins Spiel. In der 31. Minute erspielten sich die Gäste ihre erste nennenswerte Chance, als Riedl einen Stanglpass auf Marco Bühringer spielte, den ein Weißkirchner Verteidiger aber gerade noch klären konnte. Wenig später hatten die Gäste erneut Pech, als sie nach einer Ecke zweimal gefährlich wurden, aber das Glück fehlte.

Gäste drängen auf den Ausgleich

Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem ASK dann der Anschlusstreffer. In der 43. Minute war es Jovica Sormaz, der den Ball im Tor der Gastgeber unterbrachte und damit auf 2:1 verkürzte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste richtig auf und setzten Weißkirchen/Allhaming unter Druck. In der 54. Minute vergab Julian Riedl eine Kopfballchance nach einer Flanke von Ivan Stanic. Weitere Chancen blieben ungenutzt, und die Gastgeber konnten sich bei ihrem Torhüter Lorenz Höbarth bedanken, der mehrfach stark parierte, wie beispielsweise in der 72. Minute bei einem Schuss von Riedl nach einem schönen Seitenwechsel von Michael Guselbauer.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und die Niederösterreicher drängten auf den Ausgleich. Ein intensives Spiel entwickelte sich, doch die Weißkirchner Verteidigung hielt stand. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb es bei der knappen Führung für die Heimmannschaft.

In der 83. Minute schwächte sich St. Valentin dann selbst. Michael Guselbauer sah die Rote Karte und erschwerte somit die Aufholjagd seines Teams. Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit versuchten die Gäste weiterhin, den Ausgleich zu erzielen, doch Torhüter Benedikt Tober musste in der 90. Minute noch zweimal eingreifen, um sein Team im Spiel zu halten.

Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie. Die SPG Weißkirchen/Allhaming konnte sich über einen knappen, aber wichtigen 2:1-Sieg freuen. Die starke zweite Halbzeit der Gäste blieb unbelohnt, doch letztlich zählen die Tore, und davon hatten die Hausherren eines mehr auf ihrem Konto.

LT1 OÖ-Liga: Weißk./Allh. : St. Valentin - 2:1 (2:1)

43 Jovica Sormaz 2:1

15 Stefan Spielbichler 2:0

12 Valentin Grubeck 1:0

