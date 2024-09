"Wollen wieder eine Heimmacht werden" - SV Micheldorfs Trainer Falko Feichtl nach dem Auswärtssieg gegen Pregarten im Interview

Details Samstag, 07. September 2024 10:54

In Runde fünf der LT1 OÖ-Liga war es schlussendlich so weit: Der SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf fuhr den ersten vollen Erfolg in dieser Spielzeit ein und gab damit umgehend die rote Laterne ab. Noch nicht ganz reichte es hingegen für den gestrigen Kontrahenten, die SPG Algenmax Pregarten, in dieser Saison für den „Premieren-Dreier“ – die Mühlviertler halten bis dato bei zwei Remis. Auch nach dem Duell am gestrigen Abend müssen sich die Nimmervoll-Schützlinge weiterhin gedulden: Man unterlag dem Liga-Dino trotz zwischenzeitlicher Führung nach neunzig Minuten mit 3:1 (zum Spielbericht). Die Micheldorfer hingegen befreiten sich durch den zweiten Sieg in Folge aus dem Tabellenkeller und dürfen den Blick in Zukunft zweifelsohne nach oben richten. Ligaportal.at sprach nach dem Spiel mit dem Trainer der Grün-Weißen, Falko Feichtl.

Ligaportal.at: Welches Fazit ziehen Sie nach dem Sieg im Mühlviertel?

Feichtl: „Die erste Halbzeit war von unserer Seite nicht so berauschend. Wir waren zu ungenau, oft ist der letzte Pass dann nicht angekommen. Wir hatten auch kurz vor und kurz nach der Pause Glück, da hatte Pregarten doch zwei hochkarätige Chancen. Wenn es 0:2 steht, weiß ich nicht, ob wir nochmals so zurückgekommen wären. In der zweiten Halbzeit haben wir dann hervorragend Fußball gespielt. Das war von hinten nach vorne wie aus einem Guss. Wir haben die Angriffe gegen einen organisierten Gegner vorgetragen und dann auch die nötigen Tore gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass wir den besseren Fußball gespielt haben, ist der Sieg auch verdient.“

Ligaportal.at: Nach einem nicht zufriedenstellenden Saisonstart, vor allem was die Ergebnisse betrifft, konntet ihr nun den zweiten Sieg in Folge einfahren. Wie erklären Sie diese Trendwende?

Feichtl: „Da spielen viele Dinge mit rein. Ganz wichtig war letzte Woche der Sieg gegen Perg. Ich habe immer versucht, den Druck von der Mannschaft fernzuhalten. Des Weiteren haben wir an verschiedenen Punkten, defensiv und offensiv, gearbeitet, die zuvor noch nicht so funktioniert haben. Oft ist es im Fußball nicht so leicht zu erklären. Auch der Spielverlauf ist in jeder Partie absolut entscheidend - der war in den ersten Partien sicherlich auch nicht gerade auf unserer Seite.“

Ligaportal.at: In welchen Bereichen sehen Sie bei Ihrer Mannschaft trotzdem noch den meisten Verbesserungsbedarf?

Feichtl: „Das meiste Potential hat die Mannschaft sicher noch im Defensivverhalten. Da gibt es noch ganz klare Anknüpfungspunkte, die wir noch verbessern können. Wir lassen grundsätzlich nicht viele Torchancen für den Gegner zu. In der Rückwärtsbewegung und in der taktischen Grundordnung können wir uns aber in jedem Fall noch steigern.“

Ligaportal.at: Am nächsten Freitag empfängt ihr zuhause die SU St. Martin/M. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Feichtl: „St. Martin ist eine traditionell gute Mannschaft. Sie hatten im Sommer auch einen größeren Umbruch, dahingehend sind sie schwer einzuschätzen. Fakt ist aber, dass wir in Micheldorf wieder eine Heimmacht werden wollen. Die Gegner sollen, wie früher, nicht gerne nach Micheldorf kommen. Dahingehend müssen wir gleich versuchen, dass wir gegen St. Martin zuhause gewinnen, das ist ganz klar.“

SPG Pregarten – SV Micheldorf 1:3

Die Besten: Andreas Helmberger (LV, SV Micheldorf), Michael Kaltenbrunner (RV, SV Micheldorf), Marko Jadric (RMF, SV Micheldorf), Luca Mayr-Fälten (ST, SV Micheldorf)

