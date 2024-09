Dramaturgie pur! Union Mondsee ringt Union Edelweiss durch Lucky-Punch in 95. Minute nieder

Details Samstag, 07. September 2024 12:08

Die Union Raiffeisen Mondsee scheint nach leichten Startschwierigkeiten langsam, aber sicher Fahrt aufzunehmen – bis dato holte die Plasser-Truppe solide acht Zähler. Nichtsdestotrotz warten die Mannen vom Mondsee in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga nach wie vor auf den ersten vollen Erfolg vor heimischem Publikum. Die nächste Möglichkeit hierfür bot sich am gestrigen Freitagabend, als man die formstarke SPG Edelweiss/Neue Heimat empfing. Jene ergriff man umgehend am Schopf und setzte sich durch einen Lucky-Punch knapp mit 3:2 durch.

Plasser-Elf geht zwei Mal in Führung

Dabei legten die Mondseer den Grundstein für den späteren Erfolg bereits in der ersten Halbzeit: Die Gastgeber starteten ungemein agil sowie zielstrebig in die Begegnung und bestachen darüber hinaus nach nicht einmal zehn Minuten mit einer beneidenswerten Abschlussstärke. Nach einem geradlinigen Angriff über die rechte Seite setzte sich Tobias Reischl willensstark durch und brachte die Kugel zur Mitte, wo Maximilian Grössinger abgebrüht zur frühen Führung einschoss. Jener Vorsprung sollte allerdings nicht von allzu langer Dauer sein, schlug der Gast aus der Landeshauptstadt doch in Minute 20 prompt zurück: Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte schalteten die Linzer blitzschnell um, hebelten die Restabwehr des Kontrahenten mit nur wenigen Pässen aus und schlugen durch Kenan Salo eiskalt zu – 1:1. In weiterer Folge lieferten sich die Teams ein weitestgehend ausgeglichenes Duell, wobei sich das Geschehen nun vor allem im Mittelfeld abspielte. Erst in Minute 40 sorgten die Gastgeber dann wieder für das nächste Highlight in dieser Begegnung: Erneut war es Maximilian Grössinger, der dieses Mal nach Huber-Assist überlegt zur abermaligen Führung einnetzte und damit den Mondseern zum psychologisch idealen Zeitpunkt, kurz vor der Pause, einen entscheidenden Vorteil verschaffte.

Reischl-Kopfball beschert Gastgebern drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel gelang es über weite Strecken der Partie keiner Mannschaft, ein spielerisches Übergewicht zu erlangen. Man bot sich ein durchwegs hochklassiges Duell, in welchem hier wie da Chancen und Möglichkeiten auf einen Treffer herausgespielt wurden, diese aber bis in die Schlussphase nicht verwertet werden konnten. Schließlich stach dann aber rund zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit nochmals der Gast aus der Landeshauptstadt zu und schockte damit den Kontrahenten gehörig: Kenan Ramic bewies auf beeindruckende Manier seine Torjägerqualitäten, bewies im Sechzehner Durchsetzungsvermögen und Übersicht und versenkte die Kugel überlegt im gegnerischen Gehäuse – der erneute Ausgleich. Das letzte Wort an diesem Abend sprachen letztlich aber wieder die Hausherren, die schlichtweg enorme Moral und Entschlossenheit bewiesen, bis zur letzten Sekunde nicht locker ließen und sich dafür in der fünften Minute der Nachspielzeit auch noch belohnen sollten: Tobias Reischl versenkte einen Eckball per Kopf im kurzen Eck und sorgte damit auf dramatische Art und Weise für den ersten Saisonsieg der Mondseer auf heimischem Geläuf.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Es war in der Summe gesehen ein verdienter Sieg. Man muss aber sagen, dass Edelweiss eine sehr gute und spielstarke Mannschaft ist. Sie haben hervorragende Einzelspieler in ihren Reihen. Wenn man in der 95. Minute den Siegestreffer macht, ist es natürlich auch ein Stück weit glücklich.“

Die Besten: Noel Huber (RV, Union Mondsee), Vinzenz Zschock (IV, Union Mondsee), Maximilian Grössinger (LMF, Union Mondsee)

Details

