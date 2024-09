Sommer-Doppelpack beschert SPG Friedburg/Pöndorf klaren Heimsieg

Details Samstag, 07. September 2024 18:54

Im Aufeinandertreffen der SPG Friedburg/Pöndorf und des SV Bad Ischl konnten die Friedburger einen überzeugenden 2:0-Sieg einfahren. Das Spiel, das im Rahmen der 6. Runde der LT1 OÖ Liga ausgetragen wurde, zeigte die Heimelf in starker Form. Der Doppeltorschütze Simon Sommer war der Mann des Tages, der das Spiel mit seinen Toren entscheidend prägte.

Kapitän bringt SPG auf die Siegerstraße

Schon in den ersten Minuten der Begegnung machte die SPG deutlich, dass sie auf heimischem Rasen dominieren wollte. Bereits in der 4. Minute verzeichneten die Friedburger ihre erste Großchance, als Ischl tief stand und Mühe hatte, die Angriffe abzuwehren. Ein Schuss von Peric in der 7. Minute ging knapp am Lattenkreuz der Bad Ischler vorbei. Die Heimelf spielte mit viel Druck und Mut, während die Gäste zunächst defensiv gefordert waren.

In der 28. Minute gelang der SPG schließlich die verdiente Führung. Simon Sommer, der Kapitän der Friedburger, schlenzte den Ball vom 16er in den Winkel und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Diesem Tor war eine Doppelchance vorausgegangen, bei der sowohl Jigalov als auch Harba am starken Keeper Morawitz scheiterten. Bad Ischl hatte zwar eine erste Chance, konnte aber nicht wirklich gefährlich werden.

Die erste Halbzeit endete mit einer spannenden Schlussphase. Friedburg hatte durch einen Gewaltschuss von Reitter und eine weitere Chance von Peric gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Auch die Ischler kamen nach einer Ecke zu einer Gelegenheit, konnten diese aber nicht nutzen. Friedburgs Keeper Filip Dramac rettete in höchster Not und hielt die Führung fest.

Sommer-Doppelpack sichert Friedburger Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem überschaubaren Tempo, was wohl auch den hohen Temperaturen von über 30 Grad geschuldet war. Dennoch blieben die Friedburger das gefährlichere Team. Ein Tor für Friedburg in der 58. Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung von Kricevac aberkannt. Nur zwei Minuten später rettete Friedburgs Keeper Dramac in höchster Not vor dem heranstürmenden Ortner.

In der 68. Minute hatte Jonas Reitter eine weitere Großchance für die SPG, sein Schuss wurde jedoch von Morawitz an die Latte gelenkt. Auch in der 82. Minute strich ein Freistoß von Durkovic nur knapp über die Latte. Die Gäste versuchten, den Ausgleich zu erzielen, blieben aber weiterhin glücklos.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Simon Sommer nach einer herrlichen Vorlage von Wallner und Markus Dominik seinen Doppelpack perfekt machte und zum 2:0-Endstand traf. In der Nachspielzeit von sechs Minuten hielten die Friedburger die Gäste in Schach und ließen keine weiteren Chancen zu.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter The Voice (3270 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter The Voice mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.