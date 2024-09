Neuer Tabellenführer! Die Stimmen zum 3:0-Heimsieg der Union Dietach gegen den SV sedda Bad Schallerbach

Details Samstag, 07. September 2024 19:09

Nachdem der bisherige Leader der LT1 OÖ-Liga aus Bad Leonfelden am gestrigen Freitagabend gepatzt hatte (0:1 gegen den UFC Ostermiething), ergab sich für den schärfsten Verfolger Union PROCON Dietach heute die dicke Möglichkeit, mit einem Heimsieg gegen den SV sedda Bad Schallerbach an die Tabellenspitze zu springen. Dies konnte man schlussendlich realisieren, indem man die Renner-Truppe mit 3:0 in die Knie zwang. Nach dem Führungstor per verwandeltem Elfmeter durch Denis Berisha (31.) erhöhte Routinier Mario Reiter nach einem Standard in Minute 66 auf 2:0. Für den 3:0-Endstand zeigte sich Joker Michael Dietl in der 90. Minute verantwortlich. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit Dietachs Coach Daniel Ruttensteiner und bat Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner um ein Statement.

Ligaportal: Wie ordnen Sie den heutigen Sieg ein?

Ruttensteiner: „Wir haben in der vergangenen Saison in Bad Schallerbach 2:2 gespielt. Damals hatten wir große Probleme. Die heutige Leistung zeigt, dass wir besser geworden sind und uns weiterentwickelt haben. Es war ein souveräner Sieg. Wir hatten eine starke Defensive samt Zweikampfstärke und ein gutes, schnelles Umschaltspiel.“

Ligaportal: Ihr seid nun Tabellenführer. Wie fühlt sich das an?

Ruttensteiner: „Gut. Es wird aber niemand Meister, der nach sechs Runden ganz vorne ist. Wir schauen von Spieltag zu Spieltag und wollen jede Partie gewinnen. Wer nach der letzten Runde vorne ist, hat es sich verdient. Darum geht es.“

Ligaportal: In der kommenden Woche geht es auswärts gegen die SPG Edelweiss/Neue Heimat. Was erwarten Sie da für ein Spiel?

Ruttensteiner: „Auswärts haben wir bis jetzt gegen Edelweiss zwei Mal verloren. Das ist so etwas wie ein Angstgegner. Wir müssen besser performen als heute gegen Bad Schallerbach. Spielerisch ist Edelweiss ein richtig starker Gegner. Sie sind vor allem in der Offensive sehr gefährlich.“

Statement von Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner zur 0:3-Niederlage:

„In der 1. Minute hat sich mit Florian Maier unser Abwehrchef verletzt. Das hat uns sehr weh getan. Bis zum Elfmeter war es ein ausgeglichenes Spiel. Diesen haben wir total unnötig verursacht. Dann bist du auf dem schwierigen Rasen in Rückstand. Auf diesem tut sich jeder schwer. Dietach ist ihn gewohnt. In der zweiten Halbzeit haben wir besser ins Spiel gefunden. Wir waren offensiver. Das 0:2 haben wir aus einem Corner kassiert. Wir haben dann Druck gemacht und viele Chancen vorgefunden. Der Anschlusstreffer ist uns aber nicht gelungen. Stattdessen haben wir aus einem Konter das 0:3 kassiert, weil wir aufgemacht haben. Wir waren heute der verdiente Verlierer.“

Union Dietach – SV sedda Bad Schallerbach: 3:0

Die Besten: Nico Steinmaßl (LMF, Union Dietach), Valentin Schwaiger (RMF, Union Dietach)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.