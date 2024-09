Mühlviertler-Derby DSG Union Perg gegen SU St. Martin/M. endet mit gerechtem Remis

Details Samstag, 07. September 2024 21:03

In der 6. Runde der LT1 OÖ Liga traf die DSG Union Perg am Samstagabend auf Union St. Martin/M. in einem spannenden Mühlviertler-Derby. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, die Oberhand zu gewinnen, und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 1:1-Unentschieden. Beide Teams lieferten eine intensive Partie, bei der vor allem die späten Treffer die Höhepunkte darstellten.

Torlose erste Hälfte - ein Auf und Ab mit Chancen auf beiden Seiten

Bereits zu Beginn der Partie zeigte sich, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen wollten. Die Gäste aus St. Martin hatten den ersten Vorstoß über rechts, als Marek Kalousek das Leder nach vorne trieb und Manuel Lanzersdorfer nur knapp das Tor verfehlte. Auf der anderen Seite scheiterten die Perger immer wieder an der letzten Konsequenz. Ein langer Ball auf Cem Aygün wurde von der gegnerischen Abwehr noch rechtzeitig geklärt.

Auch in der Folgezeit hatten beide Teams gute Gelegenheiten. Ein Eckball von Perg wurde gefährlich in die Mitte gebracht, aber Valentin Froschauer konnte klären. Kurze Zeit später vergab Daniel Steinbauer die bisher größte Chance für die Heimischen in Akt eins, als er nach einem Stanglpass alleine vor Gästetorhüter Raphael Neumüller auftauchte, aber scheiterte. So ging es nach einem abwechslungsreichen Auf und Ab mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Späte Tore besiegeln Punkteteilung

Nach der Pause starteten die Gäste aus St. Martin etwas besser in die zweite Halbzeit. Miroslav Tomek versuchte es nach einem Eckball per Kopf, doch die Abwehr der Union Perg konnte den Ball blocken. Auch ein gefährlicher Schuss von Marek Kalousek verfehlte nur knapp das Ziel. Die Union Perg fand zunächst nicht die nötigen Mittel, um die Gäste unter Druck zu setzen.

In der 77. Minute gelang dann aber doch die Führung für die Heimischen. Ein langer Freistoß konnte im Kopfballduell nicht geklärt werden und rutschte zu Cem Aygün durch, der alleine vor Gästekeeper Neumüller die Nerven behielt und überlegt ins linke Eck abschloss. Die DSG Union Perg führte mit 1:0 und hoffte nun auf den ersten Sieg nach drei sieglosen Spielen.

Doch die Freude währte nur kurz. Bereits fünf Minuten später zeigte Valentin Froschauer sein Können. Der 18-jährige Neuzugang zog aus gut 25 Metern einfach mal ab und der Ball senkte sich unhaltbar ins Kreuzeck des Perger Gehäuses. Ein sehenswerter Treffer, der den Spielstand auf 1:1 stellte.

In den letzten Minuten drängten beide Teams auf den Sieg. Die Union Perg hatte noch zwei große Gelegenheiten durch David Furchtlehner, doch seine Abschlüsse wurden entweder geblockt oder verfehlten das Tor. Auch Valentin Froschauer hatte für die Gäste noch einmal die Chance, doch sein Schuss flog über das Tor. So blieb es schließlich beim gerechten 1:1-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Erik L (4550 Bonuspunkte)

LT1 OÖ-Liga: DSG Union Perg : St. Martin/M. - 1:1 (0:0)

84 Valentin Froschauer 1:1

78 Cem Aygün 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Erik L mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.