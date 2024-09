SPG Friedburg/Pöndorf lacht nach 3:0-Derbysieg in Ostermiething von der Tabellenspitze

Details Freitag, 13. September 2024 21:49

Die Union Ostermiething musste sich in einem intensiven Derby in der LT1 OÖ Liga mit 0:3 gegen die SPG Friedburg/Pöndorf geschlagen geben. Die Gäste wussten eine numerische Überzahl zu nutzen, verwerteten ihre Chancen effizient und lachen nach dem fünften Saisonsieg von der Tabellenspitze.

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Das Spiel begann temporeich. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Ambitionen. Bereits in der 8. Minute setzte Jonas Reitter den ersten Warnschuss ab, der nur knapp über das Tor strich. Die Friedburger blieben am Drücker und kombinierten sich immer wieder gekonnt nach vorne. In der 13. Minute hatte Reitter erneut eine große Chance, als er alleinstehend per Kopf aus zehn Metern vergab.

Die Union kam erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste. Resul Omerovic prüfte Friedburgs Torhüter Filip Dramac, der gekonnt parierte. Trotz dieser Chancen blieb die Heimelf überwiegend in der Defensive beschäftigt. In der 30. Minute war es erneut die Gastmannschaft, die durch feinen Kombinationsfußball auffiel, während Ostermiething versuchte, mit weiten Bällen auf ihre schnellen Stürmer zum Erfolg zu kommen. Eine Schlüsselszene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 45. Minute, als Friedburg nach einem Stanglpass eine Großchance hatte. Die Abwehr der Heimelf konnte jedoch in höchster Not klären.

Fuchs sieht Rot - Gäste wissen Überzahl zu nutzen

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. In der 53. Minute ereignete sich ein Wendepunkt im Spiel, als Ostermiethings Torhüter Florian Fuchs außerhalb des Strafraums eine klare Torchance verhinderte und dafür die rote Karte sah. Dies stellte die Heimelf vor eine große Herausforderung.

Die SPG nutzte diese Überzahl geschickt aus und setzte die Heimelf unter Druck. In der 70. Minute prüfte Friedburgs Leonard Jigalov den neuen Torhüter der Ostermiethinger Jeffrey Stieglbauer, der jedoch mit einer tollen Fußabwehr parieren konnte. Nur eine Minute später fiel das erste Tor des Spiels: Ein abgefälschter Schuss von Marco Peric fand den Weg ins Tor und brachte die Friedburger in Führung.

Die Union versuchte daraufhin alles, um wieder ins Spiel zu finden, blieb jedoch glücklos. In der 79. Minute hatte erneut Jigalov eine große Chance, doch der Ball strich knapp über die Querlatte. In der 84. Minute war es Markus Wallner, der gekonnt ins kurze Eck traf und die Führung der Gäste auf 2:0 ausbaute.

Die dezimierten Ostermiethinger fanden keine Antwort auf die spielerische Überlegenheit der Friedburger. In der 87. Minute setzte der eingewechselte Petar Pejicic den Schlusspunkt, als er nach einem Abpraller zum 0:3-Endstand abstaubte. Friedburg zeigte bis zur letzten Minute eine souveräne Vorstellung und ließ keinen Zweifel am Sieg aufkommen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter The Voice (3370 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter The Voice mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.