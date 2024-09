4:2-Auswärtssieg – SPG Weißkirchen/Allhaming entscheidet Duell der Kunstrasen-Teams mit SPG Pregarten für sich

Details Samstag, 14. September 2024 10:37

Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse wurde das gestrige Match der LT1 OÖ-Liga auf dem Kunstrasen der SPG Algenmax Pregarten ausgetragen – nicht unbedingt ein Nachteil für den zu favorisierenden Kontrahenten SPG Weißkirchen/Allhaming, der seine Heimspiele schließlich auf gleichem Untergrund bestreitet, und das zumeist sehr erfolgreich. Schlussendlich setzten sich die Zebras mit 4:2 durch, sind somit dran an den Spitzenplätzen des Rankings und verschärften gleichsam die Krise des direkten Konkurrenten, der weiterhin auf den ersten Dreier wartet und im Tabellenkeller ein tristes Dasein fristet.

Vorentscheidung schon in Hälfte eins

Vor rund 450 Zuschauern brachte die erste Phase der Partie keine allzu großen Highlights mit sich. Vielmehr neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, sodass sich die jeweiligen Offensivfraktionen schwertaten, sich so richtig in Szene zu setzen. Dann schlug der Gast aber zu – und das gleich dreifach. Zunächst stellte Stürmer Stefan Spielbichler nach sehenswerter Vorlage von Offensivpartner Valentin Grubeck auf 0:1 (23.). Nur 8 Minuten später erhöhte Simon Kandler auf 0:2. Der Sommerneuzugang hatte zuvor ein Kopfballduell in der Gefahrenzone gewonnen, woraufhin ihm der Ball vor die Füße sprang und er ihn überlegt flach im Eck versenkte. Wiederum nur 9 Minuten später der nächste Nackenschlag für die Mühlviertler: Nach einem folgenschweren Lapsus, unterlaufen in Pregartens Defensivverbund, schoss Spielbichler zum 0:3 ein.

Gastgeber können nur noch Ergebniskosmetik betreiben

In der Halbzeitpause wurden auf Seiten der Heimischen taktische Adaptierungen vorgenommen. Man wechselte gleich drei Mal und wählte eine andere Grundordnung, was sich zunächst positiv auf das eigene Spiel auswirkte. Man war nun griffiger und begegnete dem Kontrahenten durchaus auf Augenhöhe. In Minute 53 musste man aber den vierten Gegentreffer an diesem denkwürdigen Abend schlucken: Nach einem Pressball mit Pregartens Keeper Tobias Jetzinger gelangte das Leder zu Kandler, der es per Chip gefühlvoll im Kasten versenkte. Die Zebras blieben am Drücker und verpassten es in Minute 64, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Ein gestern sehr gut aufgelegter Spielbichler scheiterte aber am Aluminium. In der Schlussphase gelangen dann der SPG Pregarten noch zwei Treffer – durch zwei Joker, die im Sommer neu zur Truppe gestoßen waren: Nachdem der frei zum Schuss gekommene Manuel Mühlbachler das 1:4 markiert hatte (85.), traf auch noch der Spanier Rafael Martinez Blazquez (90.). Es war aber nicht mehr als Ergebniskosmetik. Die ungeschminkte Wahrheit lautet vielmehr: Für die SPG Pregarten war es gestern die zweite Niederlage in Serie und die insgesamt vierte Pleite im bisherigen Saisonverlauf, welche verhindert, dass man endlich in sicherere Gefilde des Rankings vordringt.

Stimme zum Spiel:

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wenn wir schon die Möglichkeit hatten, auf Kunstrasen zu spielen, wollten wir unsere Heimstärke auch auswärts zeigen. Das hat super funktioniert. Wir sind auswärts ungeschlagen. Es war eine tolle Mannschaftsleistung.“

Die Besten: Simon Kandler (LMF, SPG Weißkirchen/Allhaming), Stefan Spielbichler (ST, SPG Weißkirchen/Allhaming), Valentin Grubeck (ZMF, SPG Weißkirchen/Allhaming)

Details

