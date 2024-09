„Mit dem Titel haben wir nichts zu tun!“ – Friedburgs Trainer Ernst Öbster nach 3:0-Sieg gegen UFC Ostermiething im Interview

Details Samstag, 14. September 2024 11:07

Dass sich die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf aktuell in einer ganz starken Verfassung befindet, bewies man am gestrigen Freitagabend ein weiteres Mal, als man im Derby den UFC Stampfl-Bau Ostermiething mit 3:0 in die Schranken wies (Spielbericht). Nachdem Marko Peric in Minute 69 seine Truppe in Führung gebracht hatte, stachen die beiden Joker Markus Wallner und Petar Pejicic noch in der Schlussphase (82., 85.). Am Ende war es der dritte volle Erfolg in Serie, durch welchen man an die Tabellenspitze der LT1 OÖ-Liga sprang – zumindest vorübergehend. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit Friedburgs Trainer Ernst Öbster.

Ligaportal: Wie lautete das Erfolgsrezept? Welches Fazit ziehen Sie nach dem 3:0-Auswärtssieg?

Öbster: „Unser Ballbesitzspiel war entscheidend. Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir hochverdient gewonnen. Der Ausschluss des gegnerischen Torwarts hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ostermiething hat auf eine stabile Defensive geachtet und war im Konter gefährlich. Wir haben das aber sehr souverän heimgespielt.“

Ligaportal: Ihr seid nun Tabellenführer. Geht es um die Titelfavoriten in der OÖ-Liga, wird von der Konkurrenz auch immer wieder euer Name genannt. Wie beurteilt ihr selbst die Situation?

Öbster: „Wir bleiben demütig. Wir wissen, wo wir herkommen. Das ist eine Momentaufnahme, die wir genießen. Wir sind noch nie an der Tabellenspitze der OÖ-Liga gestanden. Wir werden weiter hart arbeiten und wollen uns vorne festsetzen. Mit dem Titel haben wir aber nichts zu tun. Super wäre ein Platz unter den Top-5. Wir wissen, wie stark und eng diese Liga ist.“

Ligaportal: In der nächsten Runde geht es am kommenden Samstag auf eigener Anlage gegen den UFC Rohrbach-Berg. Welches Spiel erwarten Sie da?

Öbster: „Das ist ein sehr starker Aufsteiger. Ich erwarte ein schwieriges Spiel – wie gegen Ostermiething. Wir wissen, was wir imstande sind zu leisten. Wir werden aber auch keinen unterschätzen – schon gar nicht einen Aufsteiger, der bis jetzt eine gute Saison spielt.“

UFC Ostermiething – SPG Friedburg/Pöndorf: 0:3

Die Besten: Marko Peric (ZMF, SPG Friedburg/Pöndorf), Marius Lehner (IV, SPG Friedburg/Pöndorf)

Hier geht es zum Spielbericht!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.