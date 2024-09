Union Ostermiething entführt drei Punkte aus dem Mühlviertel

In einem spannenden Spiel der 8. Runde der LT1 OÖ Liga sicherte sich die Union Ostermiething einen knappen 1:0-Sieg bei der DSG Union Perg. Trotz eines intensiven Kampfes und zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur zweiten Halbzeit torlos, ehe Alexander Burgstaller den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. Perg drängte bis zur letzten Minute auf den Ausgleich, konnte jedoch die solide Defensive der Ostermiethinger nicht überwinden.

Intensiver Start und Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit viel Tempo und bereits in der 7. Minute hatte Ostermiething die erste große Chance des Spiels, als ein Schuss von der Strafraumgrenze geblockt wurde und das Leder ans Lattenkreuz klatschte. Perg hatte kurz darauf eine Kontermöglichkeit, jedoch verzettelte sich Gabriel Sandner und die Chance verpuffte. In der 20. Minute zeigte sich das Spiel weiterhin flott und ausgeglichen, wobei die Gäste leichte Vorteile hatten.

Die erste Halbzeit war geprägt von zahlreichen Eckbällen für Ostermiething, die jedoch keine nennenswerten Ergebnisse brachten. Ein schneller abgespielter Freistoß der Gäste in der 38. Minute brachte ebenfalls nichts Zählbares ein. Perg versuchte es vor allem mit hohen Bällen nach vorne, fand jedoch keine Abnehmer und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Burgstaller bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die zweite Hälfte begann mit einer Riesenchance für Perg über die linke Seite durch Nico Marek, dessen Schuss jedoch knapp neben das Tor ging. Die Perger kamen munter und frisch aus der Kabine, konnten jedoch in der 52. Minute den Gegentreffer durch Alexander Burgstaller nicht verhindern. Ein Konter der Ostermiethinger über die linke Seite endete mit Burgstallers Treffer, der sich die Ecke aussuchen konnte.

In der folgenden Phase des Spiels bemühte sich Perg um den Ausgleich, während Ostermiething auf Konter setzte. Eine vielversprechende Chance für Ostermiething, das Spiel endgültig zu entscheiden, verpuffte in der 84. Minute knapp. Perg drängte in den letzten Minuten stark auf den Ausgleich, was in der 89. Minute zu einem gefährlichen Freistoß von Ströbitzer führte, den der Torwart der Gäste jedoch wegfausten konnte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen der Perger, doch die Ostermiethinger verteidigten ihren knappen Vorsprung erfolgreich. Trotz Nachspielzeit von drei Minuten gelang es Perg nicht, das Spiel auszugleichen. So endete das spannende Duell mit einem knappen 1:0-Sieg für die Union Ostermiething.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Buschi78 (700 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Buschi78 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.