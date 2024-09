SV Micheldorf gibt Auswärtssieg in Nachspielzeit noch aus der Hand: 2:2-Remis gegen SPG Weißkirchen/Allhaming

Details Freitag, 20. September 2024 22:56

Die Formkurve der SPG Weißkirchen/Allhaming zeigt ganz klar nach oben: Die Zebras sind seit nicht weniger als fünf Partien ungeschlagen und befinden sich demzufolge auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze der LT1 OÖ-Liga. Am Freitagabend empfing man auf eigener Anlage, wo es bis dato die einzige Saisonpleite setzte, den SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf. Die Kremstaler hievten sich nach einem verpatzten Auftakt in die neue Spielzeit in den letzten Wochen durch eine gehörige Leistungssteigerung aus dem tristen Tabellenkeller und sind drauf und dran, ins gesicherte Mittelfeld des Klassements vorzustoßen. Gegen den besser klassierten Kontrahenten holte die Feichtl-Elf nun einen Punkt – dabei wäre für den Gast auch noch mehr möglich gewesen.

Feichtl-Elf liegt zur Pause in Front

Vor einer ansprechenden Kulisse von rund 330 Zuschauern entwickelte sich auf dem Kunstrasen in Weißkirchen ein Aufeinandertreffen auf doch überschaubarem Niveau. Dabei übernahmen die Grün-Weißen aus Micheldorf über weite Strecken des ersten Durchgangs das Kommando, verbuchten gewisse Vorteile im Ballbesitz und präsentierten sich allgemein als spritzigere und zielstrebigere Mannschaft. Die Heimischen, welche in diesen Tagen und Wochen immer wieder aufgrund von personellen Engpässen improvisieren müssen, fanden nur zaghaft in diese Begegnung und taten sich enorm schwer, auf gewohntem Untergrund zu ihrem Spiel zu finden. Kurz vor der Pause sahen sich dann die Mannen von Coach Alfred Olzinger umgehend mit einem Rückstand konfrontiert – und dieser, so ehrlich muss man sein, ging in dieser Form zu diesem Zeitpunkt auch in Ordnung. Die Kremstaler nutzten dabei eine gewisse Unordnung in der heimischen Defensive und gingen kurz vor der Pause durch Marko Jadric in Front (38.).

Grillmayr sichert Hausherren spät noch einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Zebras, eine gewisse Leistungssteigerung zu erzielen und die Partie zumindest in einigen Phasen ausgeglichener zu gestalten. Darüber hinaus entwickelte man in Ansätzen eine Form von Torgefahr – Florian Templ setzte einen Volley aus aussichtsreicher Position allerdings über den Kasten (54.). Besser, weil schlichtweg präziser machte es nur wenige Minuten später erneut der Gast, welcher durch Felix Gerstmayer kurzerhand auf 0:2 erhöhte und damit für eine durchwegs komfortable Führung der Grün-Weißen sorgte. Allerdings war jener Vorsprung nur von kurzer Dauer, verkürzte doch nur kurz darauf der umtriebige Jonas Peterwagner nach einem Eckball auf 1:2 und brachte somit die Spielgemeinschaft prompt wieder zurück in die Partie. Ein richtiges Offensivfeuerwerk der Hausherren blieb in weiterer Folge jedoch aus – zu kompakt und sicher dahingehend auch die Abwehrreihe des Kontrahenten. Letztlich sollten die Zebras aber doch noch vom Glück verfolgt werden und in beinahe letzter Minute noch zum Ausgleich kommen: Nach einem folgeschweren Fauxpas des Gäste-Keepers fiel das runde Leder vor die Füße von Samuel Grillmayr, welcher dieses aus kurzer Distanz problemlos über die Linie drückte – 2:2 (90.+1).

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir wissen heute nicht wirklich, wie wir den Punkt geholt haben. Wir müssen uns heute beim gegnerischen Torhüter für dieses Geschenk in der Nachspielzeit bedanken. Zurzeit haben wir personell nicht gerade den breitesten Kader. Das soll aber keine Ausrede sein. Es war heute eine überschaubare Leistung von uns.“

Die Besten: Jonas Peterwagner (RV, SPG Weißkirchen/Allhaming) bzw. Marko Jadric (ST, SV Micheldorf)

