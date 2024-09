Lage der SPG Pregarten verschärft sich nach 0:1-Pleite gegen Union Mondsee weiter!

Details Freitag, 20. September 2024 23:21

Zu den bisherigen Enttäuschungen in dieser Saison zählt die SPG Algenmax Pregarten. Die Mühlviertler warten als eines von zwei Teams noch auf den ersten vollen Erfolg und stehen bis dato bei überschaubaren zwei Zählern. Insbesondere in der Defensive hat die Mannschaft von Dominik Nimmervoll noch gehörigen Verbesserungsbedarf: Mit 17 Gegentreffern stellt man die löchrigste Defensive der LT1 OÖ-Liga. Nun musste die Spielgemeinschaft die schwere Reise zur Union Raiffeisen Mondsee antreten. Auch gegen die Plasser-Truppe gab es schlussendlich, wenn auch nur knapp, nichts Zählbares zu holen – der Favorit setzte sich knapp mit 1:0 durch.

Standard hievt Hausherren in Front

Während die Mühlviertler am vergangenen Wochenende den Regenmassen trotzten und das angesetzte Duell mit Weißkirchen planmäßig bestritten, wurde das Spiel der Mondseer witterungsbedingt abgesagt. Den sich daraus eventuell ergebenden Vorteil in Sachen Spritzigkeit und Energie konnten die Plasser-Schützlinge, zumindest in der Anfangsphase, nicht wirklich ausspielen. Zwar hatten die Gastgeber deutlich mehr von der Begegnung, allerdings blieb der Ertrag aus dem spielerischen Übergewicht weitestgehend überschaubar. Und dennoch ging die Union Mondsee nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung: Vinzenz Zschock stand nach einem Corner goldrichtig und versenkte die Kugel entschlossen sowie gleichsam präzise im gegnerischen Gehäuse. Mit jener Führung ging es für die beiden Teams nach 45 Minuten schließlich auch in die Kabinen.

SPG Pregarten bleibt offensiv blass

Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die gut und gerne 300 Zuschauer ein nahezu identes Bild wie in Durchgang eins zu sehen: Die Heimischen verwalteten den Vorsprung geschickt, ließen Ball und Gegner über weite Strecken kontrolliert laufen, fanden allerdings im letzten Drittel zu selten die richtigen Lösungen, um die Defensivreihe des Kontrahenten auch ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Dahingehend sorgten vor allem die fehlende Entschlossenheit und Präzision dafür, dass man nicht frühzeitig für deutlichere Verhältnisse auf der Anzeigetafel sorgte. Nichtsdestotrotz stand der Gastgeber mit seinem Abwehrverbund sattelfest, ließ über die gesamte Spielzeit so gut wie keine ernsthafte Einschussmöglichkeit der Nimmervoll-Elf zu und hatte demzufolge auch bis zum Schluss kaum Probleme, die drei Punkte, trotz des knappen Vorsprungs, letztlich souverän über die Zeit zu bringen. Mit den nun bereits 14 eroberten Punkten stieß die Plasser-Truppe kurzerhand auf den fünften Tabellenrang vor und mischt damit wieder voll unter den Top-Teams der LT1 OÖ-Liga mit. Für die Spielgemeinschaft aus Pregarten wird die Lage hingegen zusehends ungemütlicher.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das war heute sicher kein Leckerbissen. Wir haben unsere Aktionen nach vorne einfach zu oft zu schlampig fertig gespielt. Schlussendlich ist es aber egal, die drei Punkte sind das, was zählt. Wir haben die Pflicht erledigt und befinden uns jetzt tabellarisch dort, wo wir dabei sein wollen.“

Die Besten: Vinzenz Zschock (IV, Union Mondsee), Oliver Holzinger (IV, Union Mondsee), Maximilian Pössl (ZDM, Union Mondsee)

Details

