"Ostermiething war uns in vielen Bereichen überlegen" - Die Statements beider Trainer nach der 0:1-Pleite der DSG Union Perg gegen Union Ostermiething

Im bisherigen Saisonverlauf der LT1 OÖ-Liga ging die DSG Union HABAU Perg zwar erst zwei Mal als Verlierer vom Platz, insgesamt drei Remis sorgen aber dafür, dass die Mühlviertler tabellarisch nicht wirklich von der Stelle kommen. Nach der in der Vorwoche witterungsbedingten Absage des Aufeinandertreffens mit Bad Ischl luden die Prandstätter-Schützlinge am Freitagabend die Union Stampfl-Bau Ostermiething zum Duell auf heimischem Rasen und wollten sinngemäß den zweiten „Dreier“ in dieser Spielzeit einfahren. Aus jenem Vorhaben wurde schlussendlich allerdings nichts – die Mühlviertler mussten sich einem entschlossenen Team aus Ostermiething nach neunzig Minuten knapp mit 0:1 geschlagen geben. Für den entscheidenden Treffer sorgte Alexander Burgstaller in Minute 51 (zum Spielbericht). Ligaportal.at bat nach der Begegnung die Übungsleiter der beiden Mannschaften um ein Statement.

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Ostermiething war uns gestern in vielen Bereichen überlegen. Sie waren griffiger und aggressiver im Zweikampf. Auch im Spiel mit dem Ball waren sie besser als wir. Wir haben es nicht wirklich geschafft, dahingehend mitzuhalten. Wir mussten sehr tief verteidigen, hatten dann aber schon den einen oder anderen vielversprechenden Umschaltmoment. Diese haben wir aber leider nicht konsequent fertig gespielt und haben es nicht geschafft, den Ball über mehrere Stationen auch mal in den eigenen Reihen zu halten. Demzufolge sind wir sehr viel hinterhergelaufen. Offensiv hat uns über das gesamte Spiel der nötige Druck gefehlt, um wirklich Gefahr auszustrahlen. Somit muss man Ostermiething schlussendlich einfach auch gratulieren, die haben sich das auf jeden Fall verdient. Das müssen wir dann so auch akzeptieren.“

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Es war kein Leckerbissen. Perg kam sehr viel über Zweikämpfe und lange Bälle. Wir wussten, dass sie defensiv sehr gut stehen und dann immer wieder umschalten wollen. Diese Momente von ihnen haben wir aber gut verteidigt und nur wenige Torchancen über das ganze Spiel zugelassen. Wir haben dann eine unserer drei oder vier Möglichkeiten genutzt. Aufgrund des Spielverlaufs und der Chancenverteilung geht der Sieg letztlich schon in Ordnung. In Perg ist es immer schwer zu gewinnen. Wir haben das letztlich aber souverän nach Hause gespielt.“

DSG Union Perg – Union Ostermiething 0:1

Die Besten: Julian Vincetic (IV, Union Ostermiething), Julien-Lee Richter (ST, Union Ostermiething)

