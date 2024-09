3:0-Heimerfolg – Union Dietach fährt Favoritensieg gegen ASK St. Valentin ein

Details Samstag, 21. September 2024 18:44

Als haushoher Favorit ging die Union PROCON Dietach ins heutige Kräftemessen der LT1 OÖ-Liga gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin auf heimischem Kunstrasen. Schlussendlich wurde man dieser Rolle gerecht und zwang den Kontrahenten mit 3:0 in die Knie. Es war der fünfte volle Erfolg in Serie für die Ruttensteiner-Truppe, die somit dran bleibt an der Tabellenspitze. Bei einem Match weniger hat man lediglich einen Zähler Rückstand auf den Leader aus Friedburg.

Keine Tore in Hälfte eins

Die Dietacher ließen vom Start weg die Muskeln spielen und traten dank technischer Klasse und Tempo in den Ballbesitzphasen dominant auf gegen einen Kontrahenten, der sich in den ersten 45 Minuten schwertat, offensiv so wirklich stattzufinden. Was sich die Ruttensteiner-Elf in jener Phase aber zweifelsohne vorwerfen lassen muss: Man verpasste es, sich für eine Top-Performance zu belohnen und somit schon früher die Weichen auf Sieg zu stellen. Die Offensivakteure Denis Berisha und Imran Sadriu schafften es nicht, Kapital aus aussichtsreichen Chancen zu schlagen. Das behielt sich der Favorit für Durchgang zwei auf.

Berisha mit Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Charakteristik der Partie wenig. Die Union Dietach blieb spielbestimmend und machte in Minute 51 das erste Mal an diesem Nachmittag Nägel mit Köpfen. Nach Vorlage von Berisha versenkte Simon Heiml die Kugel aus kurzer Distanz volley zum 1:0. Der ASK St. Valentin wählte in der Folge immer wieder den hohen, weiten Ball als bevorzugtes Mittel, um in die Gefahrenzone vorzudringen. Einen seit Wochen richtig stabil agierenden Defensivverbund des amtierenden Vizemeisters brachte man damit aber nicht in Verlegenheit. In der Schlussphase schraubte der Gastgeber das Ergebnis dann noch in die Höhe. Nachdem Berisha per Kopf das 2:0 besorgt hatte (71.), tankte er sich dank toller Physis in Minute 87 geschickt durch und schoss trocken aus kurzer Distanz zum 3:0-Endstand ein.

Stimme zum Spiel:

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Wir waren heute sehr überlegen. Wir mussten aber auch immer aufpassen, weil der Gegner gefährliche Stürmer hat. Defensiv sind wir gut gestanden und somit wieder ohne Gegentor geblieben. Wir sind sehr zufrieden damit. Somit bleiben wir in der Tabelle Friedburg auf den Fersen. Die Mannschaft zeigt eine tolle Moral. Sie präsentiert sich Woche für Woche so stark.“

Die Besten: Elvir Hasic (LV, Union Dietach), Mario Reiter (ZDMF, Union Dietach)

