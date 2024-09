„Wir hätten uns heute sicher einen Sieg verdient gehabt!“ – Die Stimmen zum Remis zwischen der SU Bad Leonfelden und dem SV sedda Bad Schallerbach

Details Samstag, 21. September 2024 19:04

Auf der Anlage der SU Vortuna Bad Leonfelden stieg heute ein Duell zweiter Mannschaften, die im bisherigen Saisonverlauf der LT1 OÖ-Liga die Tabellenführung schon einmal innegehabt hatten. Die Hinterkörner-Truppe empfing den SV sedda Bad Schallerbach. Schlussendlich wurden die Punkte geteilt. Nachdem Bad Leonfeldens David Radouch seine Truppe per verwandeltem Handelfmeter in Durchgang eins in Führung gebracht hatte, glich Bad Schallerbachs Dominik Stadlbauer mit einem direkten Freistoßtreffer nach dem Seitenwechsel aus. Zu diesem Zeitpunkt war der Gastgeber bereits in Unterzahl, da Kapitän Mario Kunst glatt Rot gesehen hatte. Ligaportal.at fing nach Abpfiff die Stimmen aus beiden Lagern ein.

Dominik Mach (sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„In den ersten zehn Minuten war Bad Schallerbach am Drücker. Dann haben wir das Spiel in die Hand genommen und verdient das 1:0 per Elfmeter gemacht. Es war ein Handspiel nach einer Ecke. Wir waren dann sehr gut im Spiel und man hat gesehen, dass Bad Leonfelden in der OÖ-Liga angekommen ist. In der zweiten Halbzeit war Bad Schallerbach giftiger. Leider haben wir früh die rote Karte kassiert. Es war dann eine Abwehrschlacht von uns. Den Ausgleich haben wir durch einen direkten Freistoß kassiert. Nimmt man beide Halbzeiten zusammen, passt das Remis. Die gesamte Mannschaftsleistung war gut.“

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Wir haben es von Anfang an geschafft, die Kontrolle über die Partie zu bekommen. Bad Leonfelden ist tief gestanden und hat eher auf Konter gespielt. Bereits in der 6. Minute hat Alexander Fröschl ein Tor erzielt. Es wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Durch das Elfmetertor, das total gegen den Spielverlauf war, sind wir in Rückstand geraten. Vor und nach dem Pausenpfiff hatten wir gute Chancen durch Fröschl und Dominik Stadlbauer. Dann war der Platzverweis wegen einer Notbremse. Nach einer weiteren Fröschl-Chance traf Daniel Gremsl ins Tor. Der Treffer wurde aber wieder wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Das 1:1 durch einen super geschossenen Freistoß war dann hochverdient. Wir haben in dieser Phase ein Powerplay aufgezogen. In der Schlussphase hatte Michael Schröttner noch eine gute Chance, seinen Schuss lenkte der gegnerische Torhüter aber an die Stange. Insgesamt können wir mit der Leistung zufrieden sein. Wir waren klar überlegen und hätten uns sicher einen Sieg verdient gehabt. Wir haben viel mehr investiert als der Gegner.“

SU Bad Leonfelden – SV sedda Bad Schallerbach: 1:1

Die Besten: Ivica Zelic (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Dominik Stadlbauer (RV, SV sedda Bad Schallerbach)

