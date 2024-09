15 Jahre, erstmals im Kader, Siegtorschütze – SV Bad Ischl tütet gegen SU St. Martin/M. ersten Saisonerfolg ein

Details Samstag, 21. September 2024 19:22

Nach vier empfindlichen Pleiten am Stück in der LT1 OÖ-Liga war der noch sieglose SV Zebau Bad Ischl als Underdog ins heutige Match gegen die SU Strasser Steine St. Martin/M. gegangen. Nach intensiven 90 Minuten konnte man aber den Platz als Sieger verlassen. Youngster David Födinger fixierte mit dem Tor des Tages den ersten Saisonerfolg der Zebau-Elf, die somit das absolute Tabellenende verlässt und die schwierige sportliche Situation des direkten Konkurrenten noch einmal verschärft. Die Mühlviertler warten seit nunmehr fünf Runden auf einen Dreier. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit dem stellvertretenden Sektionsleiter des SV Bad Ischl Jürgen Schaufler.

Ligaportal: Wie lautete heute das Erfolgsrezept?

Schaufler: „Wir waren das erste Mal in dieser Saison bis auf einen Spieler vollzählig. Stefan Gassenbauer feierte nach einem Jahr Verletzungspause sein Comeback und zeigte eine ganz starke Leistung. Der 15-jährige David Födinger war das erste Mal im Kader und hat gleich das Siegtor erzielt. Der Trainer hat ihm das Vertrauen geschenkt, nachdem er in der 1b in den vergangenen Wochen gute Leistungen gezeigt hatte. Insgesamt waren wir heute kompakt und gut auf den Gegner eingestellt. Wir haben sehr wenig zugelassen.“

Ligaportal: Wie wichtig ist dieser erste Saisonsieg für Mannschaft und Verein?

Schaufler: „Die drei Punkte zählen immens. St. Martin ist auch in einer schwierigen Situation. In den vergangenen Wochen waren wir nahe dran. Leider ist es uns nicht gelungen. Irgendwann war der erste Sieg einmal fällig. Es war aber nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es heute so weit ist. In St. Martin ist es nie leicht auf dem kleinen Platz. Wir freuen uns immens und hoffen, dass noch einige Dreier dazukommen im Herbst.“

Ligaportal: In der kommenden Woche geht es auswärts gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf. Welches Spiel erwarten Sie da?

Schaufler: „In Micheldorf ist es immer schwierig. Das ist so etwas wie ein Klassiker in dieser Liga. In den vergangenen 13 Jahren gab es sehr viele Spiele gegeneinander. Das ist ein Zuschauermagnet. Wir gehen mit breiter Brust in diese Partie. Vielleicht gelingt uns wieder ein Auswärtssieg. Dann können wir uns womöglich auf einen goldenen Herbst freuen.“

SU St. Martin/M. – SV Bad Ischl: 0:1

Die Besten: Matus Kunik (IV, SV Bad Ischl), Stefan Gassenbauer (ZMF, SV Bad Ischl)

