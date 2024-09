SPG Friedburg/Pöndorf bestätigt starke Form ein weiteres Mal: 4:0-Heimsieg gegen UFC Rohrbach-Berg

Details Sonntag, 22. September 2024 10:21

Die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf strahlt seit dem vergangenen Wochenende von der Tabellenspitze der LT1 OÖ-Liga: Die Öbster-Truppe führt das Klassement mit einem Spiel mehr als die direkte Konkurrenz mit einem zarten Vorsprung von einem Zähler an. Nun galt es im Aufeinandertreffen mit dem Aufsteiger UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg jene komfortable Position durch einen weiteren Erfolg zu festigen. Dies setzte man schlussendlich auf eindrucksvolle Manier in die Tat um und bezwang den Liga-Neuling nach neunzig Minuten mehr als deutlich mit 4:0.

Gastgeber verpasst Aufsteiger dreifache Ohrfeige vor der Pause

Dabei wussten die Mannen aus Friedburg von Beginn an mit einer enorm tonangebenden Spielweise zu überzeugen und sorgten dementsprechend früh für klare Verhältnisse am Rasen. Mit konsequentem Nachdruck nach Ballverlust und einer gehörigen Portion Aggressivität im Zweikampf ließen die Hausherren dem Kontrahenten in der ersten Phase dieses Spiels nur selten Zeit zum Verschnaufen und setzten sich folglich häufig in dessen Hälfte fest. Erst nach etwas mehr als zwanzig Minuten fanden dann auch die Gäste kontinuierlich besser in die Partie und konnten die Begegnung eine gute Viertelstunde offener gestalten. Dann aber sollte das Pendel wieder schlagartig aufseiten der Öbster-Schützlinge kippen, als in Minute 31 Gäste-Keeper Raphael Hartl den heranstürmenden Jonas Reitter als letzter Mann von den Beinen holte und folgerichtig mit Rot des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl agierend, machten die Friedburger in den unmittelbaren Minuten darauf kurzerhand alles klar und verpassten dem Gast durch einen Triplepack binnen 180 Sekunden eine denkbar schmerzhafte Lektion: Halid Hasonovic per Freistoß, Leonard Jigalov und Haris Harba stellten vor der Pause auf 3:0 und sorgten damit gleichsam für eine Art Vorentscheidung in dieser Begegnung.

Lehner-Kunstschuss als Highlight in Durchgang zwei

Der zweite Durchgang ist dann schnell erzählt: Die Mühlviertler stemmten sich vehement mit allen Kräften gegen eine noch höhere Niederlage, verteidigten mit enormer Leidenschaft sowie Disziplin und machten es der Öbster-Truppe so schwer wie möglich, zu weiteren Torchancen zu kommen. Bis auf einen Schuss der Marke „Weltklasse“ von Marius Lehner, welcher in Minute 61 aus gut zwanzig Metern zum 4:0 im Winkel landete, erledigte der Aufsteiger diese Aufgabe auch durchwegs bravourös. Trotz eines phasenweisen Powerplays der Heimischen blieb es schlussendlich bei jenem Spielstand, wodurch die SPG Friedburg/Pöndorf die Tabellenführung auf souveräne Art und Weise verteidigen konnte.

Stimme zum Spiel

Franz Hofer (Sportlicher Leiter UFC Rohrbach-Berg):

„Wir haben jetzt schon einige Spiele zu Zehnt beendet. Das zieht sich heuer bei uns ein wenig durch. Da wird in dieser Liga dann schnell einmal die Luft sehr dünn. Bei uns ist heute nach dem Ausschluss alles zusammengekommen. Friedburg gehört für mich zu den Top-Favoriten der Liga. Dementsprechend war das für uns heute eine Art Bonusspiel. Jetzt kommen dann drei Spiele gegen Gegner auf unserer Augenhöhe, auf die wir uns schon sehr freuen.“

Die Besten: Jonas Reitter (LMF, SPG Friedburg/Pöndorf), Haris Harba (ST, SPG Friedburg/Pöndorf)

