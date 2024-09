SV Bad Schallerbach lässt Aufsteiger keine Chance

In einem Nachholspiel zur siebenten Runde der OÖ-Liga konnte der SV sedda Bad Schallerbach einen eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen den SV Gmundner Milch einfahren. Die Schallerbacher dominierten das Spiel über weite Strecken und nutzten ihre Chancen konsequent. Während der Aufsteiger vom Traunsee zunächst besser ins Spiel fand, drehte sich das Blatt schnell zugunsten der Heim-Mannschaft. Die Zuschauer sahen ein interessantes Match mit vielen Chancen auf beiden Seiten, wobei die Kurstädter die Oberhand behielten.

Kurstädter übernehmen die Kontrolle

Das Spiel begann mit einer kurzen Druckphase der Gäste. Der SV Gmunden zeigte sich in den ersten Minuten engagiert und verzeichnete durch Erol Zümrüt bereits in der 4. und 8. Minute die ersten Abschlüsse, die jedoch erfolglos blieben. Auch in der 13. Minute machten die Gmundner einen besseren Eindruck und erarbeiteten sich einige Eckbälle.

In der 16. Minute konnte Schallerbachs Manuel Schmidl die erste gute Chance für die Heim-Mannschaft verzeichnen. Zehn Minuten später folgte der erste Treffer des Spiels: Raphael Hoffstätter erzielte das 1:0 für die Hausherren, wobei sein Schuss leicht abgefälscht wurde.

Die Gastgeber zeigten sich nun selbstbewusster und dominierten das Spielgeschehen. Alexander Fröschl versuchte es in der 30. Minute mit einem Abschluss, aber Antonio Tokic im Tor der Gmundner war zur Stelle. Auch eine riesige Chance in der 38. Minute blieb ungenutzt. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Dominik Stadlbauer durch einen präzisen Freistoß auf 2:0. Somit gingen die Schallerbacher mit einer komfortablen Führung in die Kabine.

Schröttner sorgt für die Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem mutigen Auftritt der Gmundner. Milos Dzinic versuchte es in der 48. Minute mit einem Fernschuss, der knapp über das Tor ging. Doch die Schallerbacher blieben weiterhin die dominante Mannschaft. In der 50. Minute baute Michael Schröttner die Führung auf 3:0 aus und sorgte damit für klare Verhältnisse.

Die Gäste versuchten weiterhin, den Anschluss zu finden. Patrick Plojer verpasste in der 52. Minute eine gute Chance knapp rechts unten. Raphael Hoffstätter scheiterte nur fünf Minuten später an Antonio Tokic. Auch ein Kopfball von Tommy Schmidl in der 66. Minute konnte die Führung nicht weiter ausbauen, da der Ball auf der Linie geklärt wurde.

In der 70. Minute sorgte ein Stangenschuss der Gmundner für einen kurzen Aufschrei der Fans, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. In der 77. Minute hatte Daniel Gremsl eine weitere gute Chance für die Kurstädter, jedoch ohne Erfolg. Schließlich krönte Ivica Zelic mit einem Kopfballtor die hervorragende Leistung der Schallerbacher und setzte den Schlusspunkt zum 4:0.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte Bad Schallerbach noch einige gute Aktionen. Bayram Gas und Felix Ratzenberger kamen in der 88. und 89. Minute zu guten Abschlüssen, jedoch ohne weiteren Torerfolg. Auch die Gäste hatten durch Ergin Ketan noch eine Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für den SV Bad Schallerbach.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (5370 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.