„So wirst du in dieser Liga nicht viel gewinnen!“ – Die Stimmen zum 4:0-Sieg des SV sedda Bad Schallerbach gegen den SV Gmundner Milch

Im heutigen Nachtrag der LT1 OÖ-Liga empfing der SV sedda Bad Schallerbach auf eigener Anlage den SV Gmundner Milch. Schlussendlich gab es für den Aufsteiger in der Fremde nichts zu holen – auch und vor allem weil die Renner-Elf nach vier sieglosen Partien am Stück eine ganz starke Leistung zeigte und sich damit in gewisser Art und Weise den Frust von der Seele schoss (Spielbericht). Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit den Trainern beider Mannschaften.

Erich Renner (SV sedda Bad Schallerbach):

„Bis zum 1:0 war es eine ausgeglichene Anfangsphase. Raphael Hofstätter traf dann mit einem abgefälschten Schuss nach Vorlage von Alexander Fröschl. Fröschl hatte in der Folge zwei sehr gute Chancen. Quasi mit dem Pausenpfiff gelang uns das 2:0 durch einen direkt verwandelten Freistoß von Dominik Stadlbauer, der den Ball im kurzen Kreuzeck unterbrachte. Wir sind dann mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine gekommen. Nach einer Chance von Manuel Schmidl besorgte Michael Schröttner nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte und einer tollen Einzelaktion das 3:0. Wir hatten in Durchgang zwei weitere gute Chancen und haben durch Ivica Zelic, der nach einer Ecke mit dem Kopf erfolgreich war, das 4:0 erzielt. In der 71. Minute hat Gmundens Patrick Plojer noch die Stange getroffen. Das Spiel hätte 6:1 oder 7:1 ausgehen müssen.“

Markus Waldl (SV Gmundner Milch):

„Es war eine ganz schlechte Leistung von uns. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. In den ersten fünf Minuten waren wir super im Spiel und dann war es bis zum Schluss ein Tag zum Vergessen. Es war ein hochverdienter Sieg von Bad Schallerbach. Sie haben aber auch nicht viel Aufwand betreiben müssen, weil wir es ihnen so leicht gemacht haben. So wirst du in dieser Liga nicht viel gewinnen. Wir sind eine junge Mannschaft. Da gibt es Schwankungen und es ist ein Lernprozess. Es war heute aber einfach zu wenig.“

SV sedda Bad Schallerbach – SV Gmundner Milch: 4:0

Die Besten: Michael Schröttner (ST, SV sedda Bad Schallerbach), Manuel Schmidl (ZOMF, SV sedda Bad Schallerbach), Dominik Stadlbauer (RV, SV sedda Bad Schallerbach)

Hier geht es zum Spielbericht!

