Union Mondsee nähert sich schrittweise der Tabellenspitze: 5:0-Kantersieg gegen ASK St. Valentin

Trotz durchwegs ansprechender Leistungen schaffte es der ASK Case IH Steyr St. Valentin in den letzten Wochen nicht, aus diesen auch Kapital zu schlagen und elementare Punkte einzufahren. Folglich finden sich die Niederösterreicher aktuell lediglich auf Platz 13 wieder und müssen gehörig aufpassen, den Anschluss an das Mittelfeld der LT1 OÖ-Liga nicht zu verlieren. Am heutigen Dienstag ging es im Nachtrag vor heimischem Publikum gegen die sich im Aufwind befindliche Union Raiffeisen Mondsee ran. Schlussendlich gab es für die Windischhofer-Elf nichts zu holen – im Gegenteil: man kassierte eine deftige 0:5-Heimpleite.

Plasser-Elf überrennt ASK in ersten Halbzeit

So viel vorweg: Was die Union Mondsee im ersten Durchgang auf den Rasen zauberte, war schlichtweg atemberaubend und unterstrich ein weiteres Mal, dass mit der Plasser-Truppe in dieser Saison absolut zu rechnen ist. Zur ganzen Wahrheit gehört aber zweifelsohne auch, dass die Gastgeber aus St. Valentin nicht ansatzweise an ihr Leistungsmaximum kamen und es dem Kontrahenten in vielen Situationen dementsprechend einfach machten, zu Zählbarem zu kommen. Den Torreigen eröffnete bereits in Minute neun Maximilian Grössinger, der nach Pössl-Assist vor dem Gehäuse abgeklärt blieb und zum 1:0 einschoss. Auch danach blieben die Spielanteile klar verteilt: Die Mondseer attackierten weiterhin frohen Mutes das letzte Drittel des Gegners und wussten dieses immer wieder gekonnt zu bespielen. Darüber hinaus war man nach Standardsituationen brandgefährlich, bewies in diesen enorme Durchsetzungsfähigkeit und stellte folgerichtig nach zwei Ecken binnen fünf Minuten prompt auf 3:0 – Vinzenz Zschock und Maximilian Pössl standen dabei goldrichtig und versenkten die Kugel jeweils entschlossen in den Maschen. Für den Schlusspunkt einer absolut denkwürdigen ersten Halbzeit sorgte Kevin Brandstätter, der vom Elfmeterpunkt eiskalt blieb und zur 4:0-Pausenführung einschoss.

Gäste verwalten Vorsprung ohne Probleme

Durchgang zwei konnte dann in Sachen Highlights bei weitem nicht mehr mit den ersten 45 Minuten mithalten. Nachdem Simon Nussbaumer in Minute 51 noch einen weiteren Treffer nachgelegt hatte, schalteten die Gäste den einen oder anderen Gang zurück, wechselten angesichts der englischen Woche kräftig durch und verwalteten den schlichtweg komfortablen Vorsprung auf souveräne Art und Weise. So ließ auch die Defensive der Mondseer kaum mehr nennenswerte Einschussmöglichkeiten zu – man fixierte damit den zweiten vollen Erfolg binnen fünf Tagen und stieß kurzerhand auf den dritten Tabellenrang vor.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das war heute eine sehr klare Angelegenheit. Von St. Valentin ist nicht viel gekommen. Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt, allerdings hat es uns der Gegner auch oft zu einfach gemacht. Wir können aber sicher sehr zufrieden sein.“

Die Besten: Maximilian Grössinger (RF, Union Mondsee), Tobias Reischl (ZM, Union Mondsee), Noel Huber (RV, Union Mondsee)

