„Das sind ganz wichtige Punkte für uns!“ – Die Stimmen zum 3:2-Heimsieg des SV Grün-Weiß Micheldorf gegen den SV Bad Ischl

Details Freitag, 27. September 2024 21:50

Nach dem so wichtigen ersten Saisondreier (1:0 in St. Martin/M.) war die Devise des SV Zebau Bad Ischl vor dem heutigen Auswärtsmatch der LT1 OÖ-Liga gegen den SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf klar: Mit einem weiteren Sieg wollte man die kritische Zone des Rankings hinter sich lassen. Dieses Vorhaben scheiterte schlussendlich krachend, wenngleich es nach der 2:0-Pausenführung (Stefan Gassenbauer 14., Franjo Dramac 19.) richtig gut ausgesehen hatte. In Hälfte zwei drehten aber dann die Kremstaler auf und gleichsam das Spiel. Nachdem Michael Kaltenbrunner den Anschlusstreffer erzielt (64.) und Luca Mayr-Fälten ausgeglichen hatte (73.), schoss Stürmer Thomas Helmberger den Ligadino spät zum Sieg (89.). Der Gast war zu diesem Zeitpunkt schon lange in Unterzahl gewesen, da Gassenbauer nach gut einer Stunde die Ampelkarte kassiert hatte. Ligaportal.at fing nach Abpfiff die Stimmen aus beiden Lagern ein.

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, wie das Zwischenergebnis zeigt. Wir haben zwar von Beginn an das Spiel gemacht und die eine oder andere Halbchance vorgefunden, wir haben aber zu viele hohe Bälle geschlagen und zu wenig flach gespielt. Das macht uns eigentlich stark. Durch zwei abgefälschte Schüsse aus der Distanz sind wir mit 0:2 in Rückstand geraten. Die Führung von Bad Ischl war verdient. Nach dem Seitenwechsel haben wir flach gespielt und Druck über die Seiten gemacht – vor allem über die linke. Mit etwas Glück haben wir das Spiel gedreht. Es freut mich, dass die Mannschaft Moral gezeigt und nie aufgegeben hat. Das sind ganz wichtige Punkte für uns.“

Jürgen Schaufler (Sektionsleiter Stv. SV Bad Ischl):

„In der ersten Hälfte waren wir überlegen und haben hochverdient mit 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit schien es, als wäre eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld. Durch den Platzverweis haben wir dann komplett den Faden verloren. Aufgrund der zweiten Hälfte ist Micheldorfs Sieg hochverdient.“

SV Grün-Weiß Micheldorf – SV Bad Ischl: 3:2

Die Besten: Michael Kaltenbrunner (RV, SV Grün-Weiß Micheldorf), Andreas Helmberger (LV, SV Grün-Weiß Micheldorf), Thomas Helmberger (ST, SV Grün-Weiß Micheldorf)

Details

