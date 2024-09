„Ein Remis wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen!“ – Die Stimmen zum 4:3-Heimerfolg der SPG Edelweiss/Neue Heimat gegen die SU Bad Leonfelden

Details Freitag, 27. September 2024 22:12

Auf eigener Anlage empfing die SPG Edelweiss/Neue Heimat heute die SU Vortuna Bad Leonfelden in der LT1 OÖ-Liga. In einer völlig verrückten Partie, die gleich mehrere spektakuläre Wendungen und sieben Volltreffer mit sich brachte, setzten sich schlussendlich die Linzer mit 4:3 durch. Nachdem die Zwillingsbrüder Mathias und Philipp Ablinger für den Gastgeber auf 2:0 gestellt hatten (12., 19.), glich Bad Leonfeldens Angreifer Klaus Kapl mit einem Doppelschlag aus (33., 37.). Noch vor dem Halbzeitpfiff markierte Edelweiss-Stürmer Kenan Ramic das 3:2 (45.). Auch im zweiten Durchgang zeigten die Mühlviertler Moral und meldeten sich durch das 3:3 von Stepan Krunert zurück (52.). In Minute 83 stach aber der Joker der Heimischen Gentian Latifi – 4:3. Ligaportal.at hörte sich nach Abpfiff in beiden Lagern um.

Stefan Kuranda (Trainer SPG Edelweiss /Neue Heimat):

„Für die Zuschauer war es ein unheimlich spannendes und attraktives Spiel. Beide Mannschaften gingen mit offenem Visier zu Werke und vernachlässigten die Defensive etwas. Für einen Trainer war die Partie etwas nervenaufreibend. In der ersten halben Stunde waren wir besser und haben verdient auf 2:0 gestellt. Wir hatten die Partie gut im Griff. Durch einen Doppelschlag stand es auf einmal 2:2. Das Spiel war dann wieder komplett offen. Nach einer Standardsituation sind wir durch einen Torwartfehler zum 3:2 gekommen. Nach der Halbzeit machten wir einen Fehler in der Defensive und wurden mit dem 3:3 bestraft. Bad Leonfelden war dann am Drücker, schoss an die Stange und hatte weitere gute Gelegenheiten. Sie waren in dieser Phase dem 4:3 sicher näher als wir. Durch unseren Joker haben wir aber am Schluss das 4:3 gemacht. Ein Remis wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen. Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich gerne mit.“

Dominik Mach (sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Ein 3:3 wäre gerecht gewesen. Durch eine kritische Entscheidung haben wir leider noch das 3:4 kassiert. Die Mannschaft hat gut gespielt und wir sind auf einem guten Weg. Schade, dass man dann mit null Punkten heimfährt.“

SPG Edelweiss/Neue Heimat – SU Bad Leonfelden: 4:3

Die Besten: Philipp Ablinger (RMF, SPG Edelweiss/Neue Heimat), Saldin Pezic (ZMF, SPG Edelweiss/Neue Heimat)

