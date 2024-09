SU St. Martin/M. weiterhin im Formtief: 1:3-Pleite gegen Union Ostermiething

Details Freitag, 27. September 2024 22:56

Nach einem durchwegs erfolgreichen Start in die neue Saison der LT1 OÖ-Liga brachte die SU STRASSER Steine St. Martin/M. ihre PS zuletzt nicht mehr gänzlich auf die Straße – aus den vergangenen vier Partien schaute lediglich ein Zähler heraus. Am heutigen Freitagabend sollte in der Auswärtspartie gegen die Union Stampfl-Bau Ostermiething selbstredend wieder die Trendwende eingeleitet werden, um in weiterer Folge das unterste Tabellendrittel hinter sich lassen zu können. Trotz weitgehend ansprechender Leistung stand die Luksch-Elf am Ende aber erneut ohne Zählbares da – 1:3 der Endstand.

Gäste in Durchgang eins die bessere Mannschaft

Dabei starteten die Mühlviertler, die in den letzten Wochen eine, wie bereits erwähnt, sehr fordernde Phase durchleben, absolut entschlossen sowie mutig in die Begegnung und rissen die Kontrolle in einer rassig geführten Partie umgehend an sich. Dennoch war es nach acht Minuten der Gastgeber, der durch ein unglückliches Eigentor von Paul Mahringer in Führung ging und das Momentum für kurze Zeit auf seine Seite zog. Davon ließ sich die Sportunion aus St. Martin/M. aber reichlich wenig aus dem Konzept bringen und setzte wenig später die Leistung aus den Anfangsminuten fort. Nach nicht einmal einer halben Stunde belohnte man sich schließlich für jene Bemühungen und glich durch einen wuchtigen Abschluss von Marek Kalousek aus – zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Keeper der Heimischen bei diesem Treffer wohl nicht zur Gänze von jeglicher Schuld zu befreien war. Somit ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Heimische Offensive schlägt beinhart zu

Nach dem Seitenwechsel übernahmen fortan die Gastgeber das Kommando und schafften es, im Vergleich zur ersten Halbzeit eine gewisse Leistungssteigerung zu erzielen. Zudem bewies man ein weiteres Mal in dieser Spielzeit, dass die Abteilung Attacke in Ostermiething zu den Besten der Liga zählt und gewisse Ausnahmekönner immer wieder den Unterschied machen können. Dazu gehören zweifelsohne auch Benjamin Taferner und der formstarke Julien-Lee Richter – die beiden Offensivakteure drehten durch ihre Treffer in den Minuten 55 und 66 das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren und ließen die Mühlviertler damit eiskalt im Regen stehen. Die Luksch-Truppe hatte im Anschluss ihre Mühen, nochmals schlagkräftig zurückzukommen – zu stabil und kompakt dafür auch die gegnerische Abwehrreihe. Somit blieb es beim vollen Erfolg der Union Ostermiething, die dadurch vorerst auf den dritten Tabellenrang der OÖ-Liga sprangen.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Man muss sagen, dass St. Martin in der ersten Halbzeit spielerisch die bessere Mannschaft war. Nach der Pause waren wir dann den Ticken besser und haben aus unseren Chancen auch die Tore gemacht. Summa sumarum war der Sieg schon verdient. Es ist aber für uns keine Verständlichkeit, gegen St. Martin zu gewinnen. Sie werden in dieser Saison bisher unter ihrem Wert geschlagen.“

Die Besten: Luka Ban (IV, Union Ostermiething), Benjamin Taferner (ZM, Union Ostermiething)

