"Wir haben von der Mannschaft ein enormes Aufbäumen wahrgenommen" - Die Stimmen nach der 0:1-Pleite der SPG Pregarten gegen Union Dietach

Unter der Woche reagierte man in der Führungsetage der SPG Algenmax Pregarten auf einen verkorksten Saisonstart in die LT1 OÖ-Liga und beendete die Zusammenarbeit mit den Nimmervoll-Brüdern. Mit Robert Lenz schwingt fortan ein Altbekannter das Zepter im Mühlviertel und soll in den verbleibenden Partien im Herbst wieder Stabilität in eine verunsicherte Truppe bringen. Die erste Aufgabe für den Neo-Coach könnte jedoch schwieriger kaum sein, empfing man doch auf heimischem Rasen die bisherige Top-Mannschaft Union PROCON Dietach. Gegen den vermeintlich übermächtigen Kontrahenten präsentierte sich das Tabellenschlusslicht enorm verändert, verlangte der Ruttensteiner-Elf alles ab und verpasste letztlich nur knapp einen absolut möglichen Punktgewinn. Nach einer turbulenten Schlussphase mit je einem Ausschluss auf beiden Seiten musste sich die Spielgemeinschaft hauchzart mit 0:1 geschlagen geben – Denis Berisha traf nach 76 Minuten vom Elfmeterpunkt zum Endstand. Ligaportal.at bat nach der Partie um ein Statement aus beiden Lagern.

Klaus Schützeneder (Club Management SPG Pregarten):

„Man muss sagen, dass das Spiel von uns echt gut war. Wir sind super in die Partie gestartet und waren aggressiv in den Zweikämpfen. Es war eine sehr intensive Begegnung. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch mehrere Torchancen auf unserer Seite. Nach dem Elfmeter, der auch einer war, sind wir leider nicht mehr zum Ausgleich gekommen. Alles in allem wäre das Remis gerecht gewesen. Das Spiel wurde letztlich durch die individuelle Qualität von Dietach entschieden. Wir haben von der Mannschaft aber ein enormes Aufbäumen und eine gewisse Aufbruchsstimmung wahrgenommen – das ist natürlich sehr positiv. Wir wollen nächste Woche nach Gmunden fahren und den ersten „Dreier“ einfahren.“

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Ich habe Pregarten im Vergleich zu den letzten Wochen stark verbessert und verändert gesehen. Die Handschrift ihres neuen Trainers war bereits gut erkennbar. Die Spieler haben heute das Potential, was ja zweifelsohne in der Mannschaftt steckt, abrufen können und waren uns mindestens ebenbürtig. Allerdings sind sie zu sehr wenigen Chancen gekommen. So wie sie aber gegen den Ball gearbeitet haben, hat uns das schon an unsere Grenzen gebracht. Es hätte heute auch 0:0 ausgehen können – dann wären vermutlich beide Mannschaften zufrieden gewesen. Wir sind natürlich umso glücklicher über die drei Punkte, die waren für uns schon sehr wichtig. Man darf auch einmal schmutzig 1:0 gewinnen, das ist auch kein Problem.“

SPG Pregarten – Union Dietach 0:1

Der Beste: Nico Steinmaßl (ZM/LMF, Union Dietach)

