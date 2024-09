UFC Rohrbach-Berg muss weiter auf ersten Heimsieg warten und kommt gegen DSG Union Perg nicht über Remis hinaus!

Details Samstag, 28. September 2024 08:46

Trotz absolut ansprechender Leistungen kam die DSG Union HABAU Perg in den letzten Wochen tabellarisch nicht mehr wirklich von der Stelle – seit fünf Runden warten die Prandstätter-Schützlinge auf einen vollen Erfolg in der LT1 OÖ-Liga. Nun stand gegen den Aufsteiger UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg ein Derby mit durchwegs Brisanz am Programm. Auch der Liga-Neuling strauchelt in der jüngsten Vergangenheit gehörig und wartet zudem noch auf den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit. Am gestrigen Abend verlängerte sich letztlich jene Serie – der UFC kam trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 1:1 hinaus.

Zwei Mal Aluminium aber keine Tore in Halbzeit eins

Dabei fand der Gast aus Perg zunächst etwas besser in die Begegnung, zumal sich der Kontrahent vorerst auf die Verteidigungsarbeit fokussierte und die Kugel dementsprechend der Prandstätter-Elf überließ. Eine taktische Herangehensweise, die aus Sicht des Liga-Neulings durchwegs aufgehen sollte – so ließ man in der eigenen Hälfte nur wenige gefährliche Aktionen der gegnerischen Abwehrreihe zu und wusste im Gegenzug nach Ballgewinn immer wieder für offensive Nadelstiche zu sorgen. Die Gäste zeigten hingegen ein weiteres Mal in dieser Saison, dass man in der Abteilung Attacke zweifelsohne über Qualität verfügt, diese aber zu selten auf den Platz bringt – schlichtweg zu unpräzise agierte man dafür in der entscheidenden Zone. Zudem gesellt sich in diesen Tagen und Wochen bei der Prandstätter-Truppe auch noch Pech – bei einem Abschluss aus zwanzig Metern ging der Ball nur an die Querlatte. Doch auch die Heimischen waren in Durchgang eins nicht vom Glück verfolgt, man traf nach einem Corner ebenfalls nur Aluminium. Somit ging es torlos in die Pause.

Aygün-Abstauber sichert Perg einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik dieser Begegnung insofern, als dass die Hausherren nun die Kontrolle übernahmen und für deutlich mehr Tempo in ihrem Spiel sorgten. Des Weiteren präsentierte sich die Eisschiel-Elf prompt eiskalt vor dem gegnerischen Gehäuse und belohnte sich umgehend für eine starke Anfangsphase in den zweiten Durchgang: Markus Gahleitner versenkte einen Weitschuss aus durchwegs beachtlicher Distanz abgebrüht in den Maschen zum 1:0 (53.). Es war ein Treffer, der die Gäste aus Perg schlagartig wach rütteln sollte: Die Prandstätter-Schützlinge erhöhten nun fortlaufend den Druck auf den Kontrahenten, drängte diesen durch phasenweise richtig starke Ballstafetten tief in dessen Hälfte und erzwang auf diese Weise vor allem eine Vielzahl an Standardsituationen. Nach einer eben solchen stach man letztlich in einer spannenden Schlussphase knallhart zu, als Cem Aygün in Minute 83 nach einem Freistoß zur Stelle war und den Abpraller sicher zum Ausgleich verwertete. In weiterer Folge kam keine der Mannschaften mehr für zum entscheidenden Tor – es blieb beim 1:1-Remis, welches in beiden Lagern zu wenig war, um sich von den untersten Tabellenrängen vorerst absetzen zu können.

Stimme zum Spiel

Franz Hofer (Sportlicher Leiter UFC Rohrbach-Berg):

„Es war ein intensives Derby. Über das gesamte Spiel gesehen ist es ein gerechtes Unentschieden. Ein Sieg hätte natürlich beiden Teams gut getan. Das war aber schlussendlich für beide Mannschaften unter dem Strich aber nicht möglich an diesem Tag.“

Die Besten: Matyas Markytan (ST, UFC Rohrbach-Berg) bzw. Markus Derntl (IV, DSG Union Perg)

