Union Mondsee verpasst SPG Weißkirchen/Allhaming derbe Abfuhr und springt auf zweiten Tabellenplatz!

Details Sonntag, 29. September 2024 08:55

Zu einem Duell zweier absolut formstarker Mannschaften kam es am Samstagnachmittag im Zuge der 9. Runde der LT1 OÖ-Liga: Die SPG Weißkirchen/Allhaming, seit beachtlichen sechs Runden ungeschlagen, empfing auf eigenem Terrain die Union Raiffeisen Mondsee. Die Plasser-Truppe war bereits im Nachtrag unter der Woche im Einsatz und schoss dabei den ASK St. Valentin mit 5:0 auf humorlose Manier ab. Damit sprang man kurzerhand auf den starken dritten Tabellenrang. Auch am gestrigen Abend präsentierten sich die Mannen vom Mondsee absolut in Torlaune und schossen den Kontrahenten erbarmungslos mit 5:1 ab – damit beendete man die ungeschlagene Serie der Zebras dementsprechend unsanft.

Hausherren schlagen nach Rückstand prompt zurück

So viel vorweg: So eindeutig wie der Endstand der Begegnung verlief die Begegnung vor allem in der ersten Halbzeit nicht – die Spielgemeinschaft aus Weißkirchen/Allhaming fand durchwegs ansprechend in die Partie, wusste dem enormen Offensivdrang des Kontrahenten entgegenzuhalten und gestaltete eine temporeiche Anfangsphase folglich durchwegs ausgeglichen – bis zur 27. Minute. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam das runde Leder im Zentrum zu Christian Brandl, der dieses aus kurzer Distanz humorlos in die Maschen beförderte. Es war ein Treffer, der die Gastgeber aber nicht wirklich aus dem Konzept zu bringen schien, fand man doch nur fünf Minuten darauf die ideale Antwort auf erwähnten Nackenschlag und glich nach einer tollen Aktion von Stefan Spielbichler prompt wieder aus. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass es die Mondseer Abwehrreihe bei jener Aktion gleich mehrfach verpasst hatte, konsequenter zu agieren und den Ball somit vorzeitig zu klären. Folglich ging es mit einem durchwegs leistungsgerechten Remis in die Pause.

Mondseer Offensive in diesen Tagen in Torlaune

Was dann die Union Mondsee nach dem Seitenwechsel auf den Rasen zauberte, war schlichtweg beeindruckend und unterstrich ein weiteres Mal, dass die Plasser-Truppe in dieser Spielzeit zweifelsohne zu den Top-Teams der Liga zu zählen ist. Binnen einer Viertelstunde stellte eine bärenstark aufspielende Gast-Mannschaft durch Michael Brandner und den zweiten Treffer von Christian Brandl kurzerhand auf 3:1 und sorgten dementsprechend für deutliche Verhältnisse. In weiterer Folge sollte dann auch der Gastgeber dazu beitragen, dass die Mondseer die komfortable Führung weiter ausbauen und damit schlussendlich für eine derbe Abfuhr der Zebras sorgen konnten. So erhöhten Maximilian Grössinger und der eingewechselte Youngster Nico Feusthuber in den Minuten 69 und 80 auf 5:1 – die Gegenwehr der Hausherren ließ in jener Schlussphase, so ehrlich muss man sein, allerdings zu wünschen übrig. Durch den zweiten Sieg binnen weniger Tage und einem beneidenswerten Torverhältnis in diesen Spielen mit 10:1 machte die Union Mondsee einen weiteren Platz im Zwischenranking gut und befindet sich nun auf dem zweiten Tabellenrang.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen und das Unentschieden zur Pause war in Ordnung. Spätestens nach dem 3:1 war Weißkirchen eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden. Wir haben in dieser Phase auch sehr gut gespielt. Der Auftritt unserer Mannschaft war gerade in der zweiten Halbzeit schon sehr stark. Es war auch ein in dieser Höhe ein hochverdienter Sieg.“

Die Besten: Michael Brandner (ZM, Union Mondsee), Christian Brandl (RF, Union Mondsee) Maximilian Grössinger (LF, Union Mondsee)

