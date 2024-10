Schlusslicht feiert in Gmunden ersten Saisonsieg

In der 10. Runde der LT1 OÖ Liga trafen der SV Gmundner Milch und die SPG Pregarten aufeinander. Die Pregartner konnten sich am Ende knapp mit 1:0 durchsetzen und ihren ersten Saisonsieg feiern. Die Partie begann mit einem frühen Tor für die Gäste, das die Grundlage für ihren Erfolg legte. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis, auch weil die Gmundner nach einer Gelb-Roten Karte geschwächt waren.

Schlusslicht mit früher Führung

Schon früh in der Partie konnten die Pregartner einen wichtigen Treffer erzielen. In der 15. Minute war es Rafael Blazquez, der nach einem vielversprechenden Angriff das Tor für das Schlusslicht erzielte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer schockte die Gastgeber, die sich sichtlich bemühten, wieder ins Spiel zu finden.

Obwohl Pregarten in den ersten 20 Minuten den besseren Eindruck machte, blieb es zunächst bei dieser knappen Führung. In der 23. Minute versuchte Gmundens Ermin Durgutovic mit einer gefährlichen Hereingabe einen Akzent zu setzen, fand jedoch keinen Abnehmer. Kurz vor der Halbzeitpause vergab Sebastian Leitner eine riesige Möglichkeit für die Gmundner leichtfertig, was die Gastgeber später noch bereuen sollten.

Unterzahl bremst Gmundner Aufholjagd

Nach der Pause versuchte der SV Gmundner Milch, den Rückstand wettzumachen. Doch in der 57. Minute musste der Aufsteiger einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Sebastian Leitner sah die Gelb-Rote Karte, was die Bemühungen der Gastgeber erheblich erschwerte. Mit einem Mann weniger auf dem Platz wurde es für die Gmundner noch schwieriger, den Ausgleich zu erzielen.

Trotz Unterzahl kam der SV zu einigen Chancen. Engin Ketan hatte in der 69. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, doch sein Schuss ging knapp am linken Pfosten vorbei. Pregarten blieb jedoch gefährlich und hätte in der 80. Minute durch Rafael Blazquez beinahe das Spiel entschieden, doch auch er ließ eine große Chance ungenutzt.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung geprägt. Die Gmundner versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen, während die Pregartner die knappe Führung über die Zeit retten wollten. Nach sieben Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Wimhofer die Partie ab und die SPG Pregarten konnte ihren ersten Saisonsieg feiern. Der SV Gmundner Milch hingegen musste sich in einem hart umkämpften Spiel geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (5780 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.