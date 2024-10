„Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft!“ – Die Stimmen zum 1:0-Auswärtssieg der SPG Pregarten gegen den SV Gmundner Milch

Details Samstag, 05. Oktober 2024 10:05

Als Underdog ging der Tabellenletzte der LT1 OÖ-Liga SPG Algenmax Pregarten ins gestrige Kräftemessen mit dem Aufsteiger SV Gmundner Milch. Schlussendlich sorgten die Mühlviertler aber für eine Überraschung, setzten sich mit 1:0 durch und realisierten den ersten Saisonsieg (Spielbericht). Die rote Laterne gab man somit – zumindest vorübergehend – an den SV Bad Ischl weiter. Ligaportal.at holte von beiden Trainern Statements ein.

Markus Waldl (Trainer SV Gmundner Milch):

„Die Ausgangssituation war schwierig für beide. Wir hatten zuletzt drei Niederlagen kassiert und Pregarten hatte noch keinen Sieg am Konto. Das Spiel war daher mehr von Abwarten und Kampf geprägt. Wir haben alles in die Waagschale geworfen und alles probiert. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Der Spielverlauf war sehr ungünstig. Pregarten hat früh das 1:0 gemacht. Sie haben dann den Fokus auf die Defensive gelegt und auf Umschaltmomente gelauert. In der 44. Minute hatten wir dann eine Top-Chance. Da müssen wir das 1:1 machen. In der zweiten Hälfte haben wir schnell die gelb-rote Karte kassiert. Diese Entscheidung war sehr strittig. Wir sind dann auch mit zehn Mann angelaufen, waren aber nicht zwingend. Pregarten hat sehr gut verteidigt und gute Umschaltmomente vorgefunden. Sie hatten da die Möglichkeit auf das 0:2. Insgesamt ist das sehr bitter für uns. Wenn du in der Tabelle hinten drinsteckst, läuft alles gegen dich.“

Robert Lenz (Trainer SPG Pregarten):

„Wir haben wie letzte Woche wieder überragend verteidigt. Wir haben dem Gegner bis auf eine Möglichkeit kurz vor der Halbzeit keine Chance ermöglicht. In der zweiten Halbzeit haben wir es leider verabsäumt, das Spiel zu entscheiden. Da hatten wir drei riesen Chancen. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Wenn du gegen den Tabellenführer aus Dietach und gegen Gmunden, sicher auch eine gute Mannschaft, in Summe nur eine gefährliche Chance zulässt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist wichtig in unserer Situation, die Grundtugenden und die Mentalität auf den Platz zu bringen. Das ist unser Weg, um von da unten wieder wegzukommen.“

SV Gmundner Milch – SPG Pregarten: 0:1

Der Beste: Mihajlo Mackic (RF, SPG Pregarten)

Hier geht es zum Spielbericht!

