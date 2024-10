"Es ist gerade eine schöne Momentaufnahme" - Die Stimmen zum 3:1-Heimsieg der Union Mondsee gegen SV Micheldorf

Details Samstag, 05. Oktober 2024 10:41

Zu den wohl formstärksten Mannschaften der LT1 OÖ-Liga zählt in diesen Tagen und Wochen zweifelsohne die Union Raiffeisen Mondsee: Aus den letzten fünf Partien ergatterte die Plasser-Truppe auf beeindruckende Manier das Punktemaximum. Dabei bewies man des Öfteren, dass man über eine der gefährlichsten Offensivreihen des gesamten Klassements verfügt – allein in den vergangenen zwei Spielen traf der aktuelle Tabellenzweite beeindruckende zehn Mal ins Schwarze. Nun empfing man im Rahmen der 10. Runde den SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf – gegen die Kremstaler wollten die Mondseer anfangs erwähnte Serie sinngemäß prolongieren, um auch weiterhin im Kampf um die Tabellenspitze voll mitzumischen. Dies setzte man letztlich ein weiteres Mal in die Tat um: Die Hausherren setzten sich dank Toren von Simon Nussbaumer, Maximilian Grössinger und Youngster Nico Feusthuber schlussendlich mit 3:1 durch und übernahmen mit jenem vollen Erfolg zumindest vorerst die Tabellenspitze. Ligaportal.at bat nach der Partie um ein Statement aus beiden Lagern.

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Für die Witterungsverhältnisse hat der Platz überraschend gut gehalten. Mit der frühen Führung sind wir natürlich optimal ins Spiel gestartet. Nach dem Ausgleich muss man Micheldorf in der ersten Halbzeit wirklich gratulieren, da haben sie echt richtig tollen Fußball gezeigt und hatten spielerisch ein Übergewicht. Nach der Pause haben wir dann richtig Betrieb gemacht und wieder die Kontrolle übernommen. Schlussendlich war der Sieg dann schon verdient, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit. Micheldorf hat aber eine starke Leistung gezeigt, sie waren ein richtig schwerer Gegner. Es ist gerade eine schöne Momentaufnahme, einmal in der Tabelle ganz vorne zu stehen. Wir sind zurzeit auf jeden Fall sehr zufrieden. Nächste Woche kommt es dann zum Spitzenspiel gegen Dietach, auf das wir uns schon sehr freuen.“

Falko Feichtl (Trainer SV Micheldorf):

„Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Aus meiner Sicht haben wir die erste Halbzeit klar dominiert und sind da auch zu sehr guten Chancen gekommen. Wir hatten vor allem nach dem Ausgleich einige weitere Möglichkeiten, um uns einen Zwei-Tore-Vorsprung zu verschaffen. Wir haben aber nichtsdestotrotz einen hervorragenden Fußball gezeigt. In der zweiten Halbzeit war es dann von Anfang an wie abgerissen. Wir waren mehr oder weniger nicht mehr vorhanden und konnten unser Spiel so gut wie gar nicht mehr aufziehen. Mondsee hatte dann deutlich mehr Spielanteile wie wir und ist beim Stand von 1:1 auch einmal an der Latte gescheitert. Es waren zwei völlig gegensätzliche Halbzeiten. Über neunzig Minuten gesehen muss man dann schon sagen, dass es ein verdienter Sieg von Mondsee war.“

Union Mondsee – SV Micheldorf 3:1

Die Besten: Oliver Holzinger (IV, Union Mondsee), Maximilian Grössinger (LF, Union Mondsee)

