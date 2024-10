SPG Edelweiss/Neue Heimat feiert gegen Friedburg knappen Auswärtssieg

In einem intensiven Duell der LT1 OÖ Liga sicherte sich die SPG Edelweiss/Neue Heimat einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen die SPG Friedburg/Pöndorf. Trotz zahlreicher Chancen und einem temporeichen Spiel auf beiden Seiten gelang es den Friedburgern nicht, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 59. Minute, als Kenan Ramic mit einem präzisen Kopfball das einzige Tor des Spiels erzielte.

Chancen auf beiden Seiten

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und schon in den ersten Minuten hatten die Friedburger eine vielversprechende Möglichkeit. In der 7. Minute parierte der Linzer Keeper einen Schuss von Reitter gekonnt, und kurz darauf verpasste Petar Pejicic nur knapp das Ziel. Die Anfangsphase war geprägt von einem ausgeglichenen Spiel, bei dem Friedburg leichte Vorteile hatte, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Auf der anderen Seite zeigte auch Edelweiss/Neue Heimat ihre Qualitäten. Die Gäste kamen in der 22. Minute zu ihrer ersten nennenswerten Chance, als Adilaid Dizdarevic den Ball knapp über das Tor setzte. Während das Spiel weiter auf Augenhöhe verlief, scheiterten die Friedburger mehrfach an der starken Defensive der Gäste. Einmal mehr war es Gästekeeper Dominik Leonhartsberger, der mit einem spektakulären Spagat den Ball von Reitter in der 36. Minute abwehrte.

Ramic sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause erhöhte Edelweiss den Druck und kam in der 50. Minute durch einen ersten Warnschuss von Ramic gefährlich vor das Friedburger Tor. Dann kam der entscheidende Moment des Spiels: In der 59. Minute erzielte Ramic mit einem präzisen Kopfball das 1:0 für die Gäste. Diese Führung setzte die Friedburger unter Zugzwang, die nun alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen.

Die Friedburger Offensivbemühungen intensivierten sich, und in der 72. Minute bot sich ihnen eine Großchance, als Markus Dominik über rechts durchbrach und Peric bediente. Doch der Schuss wurde vom glänzend aufgelegten Torwart der Gäste gehalten. Auch in den Schlussminuten drängte Friedburg auf den Ausgleich, doch die Edelweiss-Defensive hielt stand. Aufgrund eines Abseitstors in der 84. Minute und einer vergebenen Konterchance von Edelweiss in der 90. Minute blieb es beim 1:0-Endstand für die Gäste. Am Ende konnte die SPG Edelweiss/Neue Heimat drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen, während die Friedburger trotz eines beherzten Auftritts mit leeren Händen dastanden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter The Voice (3580 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter The Voice mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.