„Es war ein verdienter Sieg!“ – Die Stimmen zum 1:0-Erfolg der SPG Edelweiss/Neue Heimat gegen die SPG Friedburg/Pöndorf

Details Samstag, 05. Oktober 2024 17:12

Nach vier Siegen am Stück hatte es für die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf am vergangenen Wochenende einen Dämpfer gesetzt, als man vom SV sedda Bad Schallerbach mit 3:2 in die Schranken gewiesen worden war. Heute empfingen die Braunauer auf eigener Anlage die SPG Edelweiss/Neue Heimat in der LT1 OÖ-Liga. Schlussendlich setzte es für die Friedburger die nächste Pleite. Edelweiss-Stürmer Kenan Ramic entschied mit dem Tor des Tages in der 57. Minute die Partie (Spielbericht). Somit rückten die Linzer in der Tabelle bei einem Match weniger bis auf zwei Zähler an den direkten Konkurrenten heran. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit den Trainern beider Teams.

Ernst Öbster (SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es war ein qualitativ sehr gutes Spiel – wie schon das letzte Mal, als es gegen Edelweiss ging. Das ist spielerisch eine sehr gute Mannschaft. Es ging hin und her und man hat gemerkt, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor macht. Wir hatten zu Beginn der ersten Halbzeit gleich ein paar gute Chancen. Auch Edelweiss hat aussichtsreiche Gelegenheiten vorgefunden. Da hat unser Tormann gut gehalten. Beide Teams spielten mit offenem Visier. Am Ende des Tages war der Gegner effektiver. Sie haben nach einer Standardsituation getroffen. In der kommenden Woche geht es auswärts gegen St. Valentin. Nach zwei Niederalgen wollen wir dort den Turnaround schaffen. Das wäre sehr wichtig für uns. Wir wissen, dass es in St. Valentin extrem schwer zu spielen ist. Wir werden uns jetzt einen oder zwei Tage über die heutige Niederlage ärgern. Dann werden wir uns aber gut vorbereiten, damit wir in St. Valentin das Pendel in die andere Richtung ausschlagen lassen.“

Stefan Kuranda (SPG Edelweiss/Neue Heimat):

„Die Partie war absolut auf Augenhöhe. Es war ein super OÖ-Liga-Spiel. Die erste Hälfte war komplett ausgeglichen. Beide Teams hatten da jeweils zwei Top-Chancen. Nach dem Seitenwechsel hatten wir mehr Spielanteile und waren gefährlicher. Nach dem 0:1 hatten wir noch weitere gute Chancen. Es blieb aber bis zum Schluss eng. Insgesamt war es ein verdienter Sieg, weil wir in der zweiten Halbzeit mehr für das Spiel gemacht haben.“

SPG Friedburg/Pöndorf – SPG Edelweiss/Neue Heimat: 0:1

Die Besten: Mathias Ablinger (IV, SPG Edelweiss/Neue Heimat), Dominik Leonhartsberger (TW, SPG Edelweiss/Neue Heimat)

Hier geht es zum Spielbericht!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.