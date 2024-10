Union Dietach nimmt auch die Hürde SPG Weißkirchen/Allhaming und behauptet Platz an der Sonne!

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:53

Das Maß aller Dinge in der LT1 OÖ-Liga stellt zurzeit die Union PROCON Dietach dar – die Ruttensteiner-Schützlinge gewannen die letzten sechs Partien allesamt, kassierten dabei in fünf davon kein einziges Gegentor und stellen folglich, wenig überraschend, die beste Abwehrreiche des gesamten Klassements. Nun empfing der Tabellenführer auf heimischen Kunstrasen die SPG Weißkirchen/Allhaming – die Zebras hinken den Erwartungen momentan noch ein Stück weit hinterher, findet sich die Olzinger-Truppe doch aktuell nur auf dem siebten Zwischenrang wieder. Gegen den zum jetzigen Zeitpunkt fast schon übermächtigen Kontrahenten sollte es letztlich zu keinem weiteren Punktgewinn reichen – man unterlag der Union Dietach nach neunzig Minuten mit 1:3.

Hausherren stellen Weichen früh auf Sieg

Dabei startete der Gastgeber – mittlerweile schon fast gewohnt – ungemein energisch in diese Begegnung und legte bereits in der Anfangsphase ein enormes Tempo an den Tag. Es war eine Herangehensweise, die den Kontrahenten umgehend vor Probleme stellte und darüber hinaus absolut erfolgsbringend war. So stellte nach einer guten Viertelstunde Michael Dietl nach einer schnörkellosen Kombination durch das Zentrum auf 1:0 und brachte damit seine Mannen programmgemäß in Front. Die Zebras bissen sich in weiterer Folge vehement in diese Partie, fanden aber einfach zu selten die idealen Lösungen im entscheidenden Drittel, um dem Gastgeber ernsthafte Schwierigkeiten zu bereiten. Besser, weil schlichtweg effizienter machte es dann kurz vor der Pause ein weiteres Mal die Ruttensteiner-Elf, welche nach einem trocken verwandelten Elfmeter von Denis Berisha mit einem zweifelsohne komfortablen Vorsprung in die Pause ging.

Aufbäumen der Zebras letztlich zu wenig

Jegliche Hoffnungen der Gäste auf ein mögliches Comeback wurden lediglich drei Minuten nach dem Seitenwechsel von einem heute überragend aufgelegten Michael Dietl im Keim erstickt – der Angreifer netzte mit brutaler Kaltschnäuzigkeit zum 3:0 ein und sorgte damit gleichsam für eine Art Vorentscheidung. Zwar bewies der Gast an diesem Nachmittag tolle Moral, gab sich auch trotz des deutlichen Rückstandes nie auf, schaffte es aber kaum, den Kontrahenten über längere Zeit zu dominieren. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Stefan Spielbichler nach einer guten Stunde sollte der Olzinger-Elf nicht mehr gelingen. Es blieb schlussendlich beim doch souveränen Heimsieg der Union Dietach, die damit die Spitzenposition untermauerte und am kommenden Wochenende als Tabellenführer ins Top-Spiel gegen den ersten Verfolger aus Mondsee geht.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sportlicher Leiter Union Dietach):

„Es war eine sehr intensive Partie. Wir haben von Anfang an gut Gas gegeben und sind früh in Führung gegangen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel weitestgehend gut unter Kontrolle, wenngleich Weißkirchen in der Schlussphase nochmals mächtig Druck gemacht hat. Wir haben es aber auch verpasst, das vierte Tor nachzulegen und das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Alles in allem war es ein verdienter Sieg. Jetzt gehen wir als Tabellenführer ins Spitzenspiel am nächsten Wochenende. Dann werden wir sehen, in welche Richtung es gehen wird.“

Die Besten: Alberto Prada-Vaga (IV, Union Dietach), Michael Dietl (ST, Union Mondsee)

