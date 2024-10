UFC Ostermiething ist eine Nummer zu groß – Tabellenschlusslicht SV Bad Ischl kassiert nächste Pleite

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:26

Nachdem die SPG Pregarten am Freitagabend den ersten Saisonsieg geholt und die rote Laterne in der LT1 OÖ-Liga an den SV Zebau Bad Ischl weitergereicht hatte, stand die Truppe aus dem Salzkammergut gestern so richtig unter Druck, als es gegen den UFC Stampfl-Bau Ostermiething ging. Trotz wirklich guter Phasen zog man gegen effizient agierende Braunauer den Kürzeren – die zweite Pleite in Folge und die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Matches. Die Lage, in welcher sich die Zebau-Elf befindet, wird zusehends ungemütlicher. Die Mühllechner-Truppe schob sich indes durch den dritten Dreier en suite auf Zwischenrang drei vor.

Pausenführung für die Gäste

Der UFC Ostermiething erwischte einen perfekten Start in dieses Kräftemessen und stellte bereits in Minute 13 auf 0:1. Verantwortlich hierfür: Stürmer Resul Omerovic, der nach Vorlage von Offensivpartner Julien-Lee Richter aus kurzer Distanz erfolgreich war. Danach übernahm der Underdog aus Bad Ischl weitestgehend das Kommando, während die vielleicht beste Umschaltmannschaft der Liga den primären Fokus auf die Defensive legte. Die Heissl-Truppe fand in jener Phase gute Möglichkeiten vor, Franjo Dramac in zwei Szenen und Filip Halgos verpassten es aber, für den zwischenzeitlichen Ausgleich zu sorgen.

Gastgeber können nur noch Ergebniskosmetik betreiben

Auch in Durchgang zwei startete der Favorit auszeichnet. Man machte umgehend wieder Nägel mit Köpfen und führte somit eine gewisse Vorentscheidung herbei. Der Assistgeber des Führungstreffers Richter trat nun selbst als Torschütze in Erscheinung, indem er die Kugel mit einem Schuss von der Strafraumkante im kurzen Eck versenkte (46.). Nur zehn Minuten später kam es dann knüppeldick für vorbildlich kämpfende Gastgeber: Christoph Wengler markierte nach Vorlage von Omerovic aus kurzer Distanz das 0:3. Der SV Bad Ischl hatte auch in Hälfte zwei mehrere gute Gelegenheiten, scheiterte aber immer wieder an einem glänzend aufgelegten Florian Fuchs im Kasten des UFC Ostermiething. Rudolf Durkovic und Matus Kunik fanden in jener Phase etwa ihren Meister in genanntem Keeper. In der 82. Minute überwand man Fuchs dann doch noch: Durkovic profitierte von einem folgenschweren Fehler in Ostermiethings Defensive und schoss zum 1:3 ein.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Schaufler (Sektionsleiter Stv. SV Bad Ischl):

„Das ist ein bitteres Endergebnis. Wir waren stets bemüht. Wenn man Tabellenletzter ist, kommt auch nicht das nötige Glück dazu. Wir sind trotzdem guter Dinge, dass wir noch einige Punkte machen werden. Gratulation an Ostermiething! Sie haben die Chancen eiskalt genutzt. Wir müssen uns mit der Situation abfinden. Wir sind aber erfahren in solchen Situationen, wenn wir das Feld von hinten aufrollen müssen. Das geht nicht immer, aber wir werden es versuchen. Am kommenden Wochenende wollen wir aus Rohrbach mindestens einen Punkt mitnehmen.“

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben. Der dritte Sieg in Folge tut uns gut. Es war keine einfache Partie auf einem schwierigen Geläuf. Bad Ischl hat alles gegeben über 90 Minuten. Das 3:0 nach einer Stunde war deutlicher als der Spielverlauf. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“

Die Besten: Florian Fuchs (TW, UFC Ostermiething), Resul Omerovic (ST, UFC Ostermiething)

