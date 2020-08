Gerechte Punkteteilung: Union St. Florian und Union Edelweiß trennen sich zum Meisterschaftsstart mit einem Remis

Details Freitag, 14. August 2020 23:57

Nach der pandemiebedingten Zwangspause konnte nun der Meisterschaftsbetrieb auch in der Oberösterreich-Liga wiederaufgenommen werden. Dabei bekam es die Union T. T. I. St. Florian in der ersten Runde mit der Union Edelweiß zu tun. Aufgrund des Tabellenstandes zum Zeitpunkt des Saisonabbruches – die beiden Mannschaften trennte lediglich ein Punkt - konnte eine ausgeglichene Partie erwartet werden. Dies bestätigten die Teams in einem abwechslungsreichen Match, welches keinen Sieger hervorbrachte.

Chancenarme erste Hälfte

Vor rund 200 Zuschauern starteten beide Mannschaften schwungvoll in die Partie. Zunächst taten sich jedoch beide Teams schwer, ins gefährliche Drittel des Gegners vorzudringen und zwingende Torchancen herauszuspielen. Während die Union Edelweiß immer wieder ihre technischen Qualitäten aufzeigte, bissen sich die Kicker aus St. Florian mit Kampfgeist und Teamspirit in die Begegnung und waren stets auf Augenhöhe mit ihrem Kontrahenten. Nichtsdestotrotz schaffte es bis zur Halbzeit keine der Mannschaften, klare Tormöglichkeiten zu kreieren, weshalb Schiedsrichter Erlinger die Teams mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause schickte.

Elfmeter und Jokertor sorgen für faires Unentschieden

Bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit bekam die Kondert-Elf durch einen Elfmeter nach einem individuellen Fehler und einem darauffolgenden Foul im Strafraum die große Chance auf den wichtigen ersten Treffer. Routinier Thomas Winkler ließ sich in der 52. Minute diese Möglichkeit nicht nehmen und verwertete den fälligen Strafstoß souverän zur Führung für die Gäste aus Linz. Dieses Gegentor war jedoch ein Weckruf für die Gruber-Elf, welche fortan das Heft in die Hand nahm und das Spielgeschehen weitestgehend dominierte. Nicht zuletzt wegen dem stets spürbaren Teamgeist gelang es der Mannschaft aus St. Florian schließlich auch, in der 66. Minute wieder auf Gleichstand zu stellen. Christoph Prandstätter, der erst in der Halbzeit eingewechselt wurde, traf nach einem Konter eiskalt und brachte die Sängerknaben somit wieder zurück ins Spiel. In weiterer Folge kamen beide Teams nur noch selten vors gegnerische Gehäuse und wurden nur noch durch vereinzelte Standardsituationen oder Weitschüsse gefährlich. Somit blieb es auch nach neunzig Minuten bei einem leistungsgerechten Unentschieden, mit dem beide Mannschaften durchaus zufrieden sein können.

Stimmen zum Spiel

Mario Bramberger (Sektionsleiter Union T. T. I. St. Florian):

„Es war ein faires Unentschieden, bei dem zwei sehr gute Mannschaften aufeinandergetroffen sind. Während bei Edelweiß die spielerische Qualität zum Vorschein kam, wussten wir mit Willen und Leidenschaft zu überzeugen. Wir sind sehr zufrieden, endlich wieder Fußball spielen zu können und mit einem Punkt in die Meisterschaft zu starten.“

Die Besten: Dominic Winkler (IV), Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiß):

„Unter dem Strich war es ein gerechtes Remis, mit dem wir aufgrund der ausgeglichenen Spielanteile auch sehr gut leben können. Dennoch wäre sicherlich auch mehr möglich gewesen.“

Der Beste: Florian Sprinzing (RV)

Fotocredit: Harald Dostal

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?