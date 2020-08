Guerrib-Doppelpack reicht nicht: SV Bad Schallerbach unterliegt SPG Pregarten zum Saisonauftakt

Details Samstag, 15. August 2020 01:23

In der ersten Runde der Oberösterreich-Liga kam es gleich zum Topspiel zwischen dem SV Bad Schallerbach und der SPG Pregarten. Im Duell zweier Geheimfavoriten auf den Meistertitel fand ein wilder Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften statt, welcher an Spannung kaum zu überbieten war. In einem intensiven und abwechslungsreichen Spiel gelang es schlussendlich der Riepl-Elf, die drei Punkte nach Pregarten zu holen.

Turbulenter Beginn

Die hohen Erwartungen an diese Begegnung wurden vom Anpfiff weg erfüllt. Bereits nach wenigen Augenblicken machte Mittelfeldmotor Markus Blutsch erstmals auf sich aufmerksam, als er aus rund vierzig Metern abzieht und die Stabilität der Latte testet. Pregarten kam schnell in die Partie und fand in den ersten Minuten einige vielversprechende Möglichkeiten vor, die man jedoch nicht nützen konnte. Viel effektiver zeigte sich dahingehend die Elf von Neo-Coach Erich Renner, welche in Minute sieben nach einer Standardsituation, bei der Miliam Guerrib frei im Fünfer zum Kopfball kam, die Führung mit der ersten Chance erzielte. In der weiteren Folge hatten die Gäste aus Pregarten mehr vom Spiel, schafften es vor der Halbzeit jedoch nicht, die Überlegenheit in Zählbares umzusetzen. Somit ging es mit einer knappen Führung für die Heimmannschaft in die Kabinen.

Schlagabtausch mit besserem Ende für Pregarten

Die Gäste aus Pregarten starteten mit viel Zuversicht in die zweite Hälfte und konnten sich wenig später bereits mit dem Ausgleich zum 1:1 belohnen. In der 50. Minute vollendete Markus Blutsch einen schönen Spielzug mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck. Der Gegentreffer schien die Heimmannschaft aus Bad Schallerbach wieder wachzurütteln. Die Renner-Truppe zeigte sich nun bissiger und drängte auf die erneute Führung. Diese besorgte in der 70. Minute abermals Miliam Guerrib per Kopf nach einer präzisen Flanke von Manuel Schönberger. Die Gäste gaben jedoch nicht auf, agierten fortan noch offensiver und setzten alles auf eine Karte. In weiterer Folge schwächte sich Bad Schallerbach selbst, als Bojan Monar in Minute 83 nach einem schweren Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz geschickt wurde. Die Riepl-Elf nutzte nun die Gunst der Stunde und erzielte in Person von Robert Lenz, der die halbe gegnerische Abwehr stehen ließ und mit einem Heber ins lange Eck abschloss, den verdienten Ausgleich. Damit gaben sich die Gäste jedoch nicht zufrieden und drängten in den Schlussminuten auf den Siegestreffer. Nach einem präzisen Stanglpass des eingewechselten Alexander Pöppl krönte Sebastian Schröger in der Nachspielzeit einen starken Auftritt der SPG Pregarten mit dem nicht unverdienten 3:2. Der Auswärtssieg der Gäste wackelte jedoch wenige Sekunden vor dem Abpfiff nochmals gewaltig, als Belmin Cirkic mit einem Freistoß nur die Querlatte traf. Somit blieb es beim vollen Erfolg für die Riepl-Elf, welcher der Mannschaft viel Selbstvertrauen für die kommenden Partien geben wird.

Stimme zum Spiel

Ronald Riepl (Trainer SPG Pregarten):

„Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben eine sehr starke Performance abgeliefert und im Großen und Ganzen auch verdient gewonnen.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft, Amer Hamidovic (RV)

