Wallern/St. Marienkirchen zeigt Reaktion auf Cup-Aus: Verdienter Auswärtssieg in Mondsee

Details Samstag, 15. August 2020 09:38

Die Union Raiffeisen Mondsee bekam es gleich zum Meisterschaftsauftakt der Oberösterreich-Liga mit einem echten Härtetest zu tun. Mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen gastierte der Herbstmeister der abgebrochenen Saison am Mondsee, der auch in dieser Saison im Titelkampf mitmischen möchte. In einer rassigen Partie mit großem kämpferischem Engagement setzten sich schlussendlich die Gäste aus Wallern gegen den vermeintlichen Underdog verdient mit 2:1 durch.

Traumstart für Mondsee

Rund 300 Zuschauer sahen von Beginn an eine motivierte Heimmannschaft, die in den ersten Minuten klar das Heft in der Hand hatte. Bereits in der 9. Minute wussten die Mondseer ihre Überlegenheit in Zählbares umzusetzen: Neuzugang Alexander Peter schnappte sich im Mittelfeld den Ball, ließ mehrere Gegenspieler stehen und schloss mit einem satten Schuss ins lange Eck zur 1:0 Führung ab. In weiterer Folge kamen jedoch die Gäste aus Wallern immer besser in die Partie, erkämpften sich mehr Spielanteile und drückten auf den Ausgleich. Dieser gelang in Minute 23 Sinisa Markovic nach einer schönen Aktion der Gäste. Das 1:1 gab der Neuhofer-Elf enormen Auftrieb, die vor der Pause noch einige gute Möglichkeiten zur Führung hatten, diese jedoch nicht nutzen konnten. Doch auch die Mondseer zogen sich nicht zurück und schafften es immer wieder nach vorne Akzente zu setzen, was mit einem fairen Remis zur Halbzeit belohnt wurde.

Wallern belohnt spielerische Überlegenheit

Die Gäste aus Wallern starteten druckvoll in die zweite Hälfte und übernahmen vom Anpfiff weg das Kommando. Nach einer traumhaften Kombination über mehrere Stationen und einem Idealpass von Dieplinger in die Schnittstelle traf Sinisa Markovic mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend zur mittlerweile verdienten Führung für die Gäste. In weiterer Folge gab die SPG Wallern/St. Marienkirchen klar den Ton an und dominierte auch aufgrund der individuellen Qualität das Spielgeschehen. Man verabsäumte jedoch ein weiteres Tor nachzulegen und für die Vorentscheidung in dieser Partie zu sorgen. Somit blieb es bis zum Schluss spannend, der Union Mondsee gelang es jedoch nicht mehr zwingend vors gegnerische Gehäuse zu kommen. Schlussendlich brachte die Neuhofer-Elf den verdienten Auswärtssieg über die 90 Minuten.

Stimmen zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das 1:1 war der Knackpunkt im Spiel. Im Anschluss waren wir nicht mehr so präsent und ließen die Gäste aufkommen. Nach der Halbzeit hatten sie mehr vom Spiel und sind auch verdient in Führung gegangen. Aufgrund der individuellen Klasse und der besseren Spielanteile war es sicherlich im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg für die SPG Wallern/St. Marienkirchen.“

Rainer Neuhofer (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Nach dem Cup-Aus letzte Woche war es sehr wichtig, dass wir eine Reaktion zeigten. Ich bin sowohl mit der Spielweise meiner Mannschaft als auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. In Mondsee ist es nie leicht zu gewinnen, darum freue ich mich besonders, dass wir mit einer starken Leistung die drei Punkte eingefahren haben.“

Die Besten: Sinisa Markovic (LM), Valentin Harringer (IV), Stephan Alfons Dieplinger (RM)

