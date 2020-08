SV Grieskirchen holt bei Trainer-Debüt einen Zähler gegen SPG Friedburg/Pöndorf

Details Samstag, 15. August 2020 11:36

Bis zum Abbruch der Vorsaison hatte sich die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in ihrem ersten Jahr in der Oberösterreich-Liga absolut stabil präsentiert. Zum Start der neuen Spielzeit empfing man gestern auf eigener Anlage den SV Pöttinger Grieskirchen, der seit diesem Sommer mit Reinhard Furthner einen neuen Mann auf der Trainerbank sitzen hat. Bei dessen Debüt im Ligabetrieb wurden schlussendlich die Punkte geteilt.

Verdiente Gästeführung

Vor 250 Zuschauern hatte der SV Grieskirchen zu Beginn deutlich mehr von der Partie. Mit einer gut organisierten Grundausrichtung und der nötigen Aggressivität setzte man dem Kontrahenten umgehend richtig zu. Dieser wirkte von beschriebenem Auftreten überrumpelt, verzeichnete auffällig wenig Ballbesitz und fand so gar nicht zu seinem Spiel. Nachdem Grieskirchens Matthias Eibelhuber zwei gute Chancen vergeben hatte, klappte es dann in der 37. Minute mit der verdienten Führung. Sommerneuzugang Daniel Steinmayr brachte seine Truppe mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Front. In der Folge kam der Gastgeber besser in die Partie, attackierte höher und zeigte sich weitaus griffiger. Der gestern mutig aufspielende Fabian Baumgartner probierte es vor der Halbzeitpause zwei Mal aus der Distanz, verfehlte beide Male aber das anvisierte Ziel.

Hausherren gelingt der Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel verschärfte sich das, was sich vor dem Pausenpfiff schon angedeutet hatte: Der SV Grieskrichen verlor zusehends die Kontrolle. Die SPG Friedburg/Pöndorf war nun das klar tonangebende Team und belohnte sich prompt in der 47. Minute, als Jonas Reitter aus halblinker Position per Flachschuss ins lange Eck auf 1:1 stellte. Die Furthner-Elf legte in der Folge den Fokus aufs Konterspiel und kam dadurch auch gefährlich vor das Tor des Gegners. Zur abermaligen Führung reichte es aber nicht. In einer relativ offenen Partie mit vielen Standardsituationen schaffte es auch die SPG Friedburg/Pöndorf dann nicht mehr, richtig zwingend zu werden. Somit blieb es bei einem leistungsgerechten Remis zum Auftakt. Die Friedburger können auch im dritten Match seit dem OÖ-Liga-Aufstieg nicht gegen den SV Grieskirchen gewinnen. In der Vorsaison hatte man gleich zwei Mal den Kürzeren gezogen.

Stimmen zum Spiel:

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es war ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Hälfte war Grieskirchen besser, in der zweiten wir. Wir haben zum Auftakt angeschrieben. Das muss man so mitnehmen.“

Der Beste: Fabian Baumgartner (RV)

Reinhard Furthner (Trainer SV Grieskirchen):

„Das Remis ist gerecht. Ich habe schon Ansätze von dem gesehen, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben – insbesondere in Hälfte eins. Wir müssen das jetzt weiter festigen. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Der Beste: Daniel Steinmayr

