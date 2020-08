Schützenfest: Wallern überrollt St. Valentin und feiert 6:0 Kantersieg

Details Samstag, 22. August 2020 00:26

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Nach einem verpatzten Start in die neue Meisterschaftssaison der Oberösterreich-Liga samt drei Platzverweisen ging der ASK Case IH Steyr St. Valentin deutlich geschwächt in die Partie gegen den Titelmitfavoriten SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen. In einem sehenswerten Match mit vielen Chancen ließ die Neuhofer-Elf auf eigener Anlage gegen die Gäste nichts anbrennen und feierte schlussendlich einen souveränen sowie auch in dieser Höhe verdienten 6:0 Kantersieg.

Elfmeter als Knackpunkt in Hälfte eins

Vor etwa 200 Zuschauern starten die Heimischen druckvoll und äußerst engagiert in die Partie und versuchten vom Anpfiff weg die Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. So kreierte man bereits in der Anfangsphase eine Vielzahl an Chancen, wusste diese jedoch vorerst nicht im gegnerischen Gehäuse unterzubringen. Dementsprechend spät gelang es erst die Überlegenheit auf dem Feld auch in Zählbares umzumünzen – Stephan Alfons Dieplinger verwertet nach einem ungeschickten Foulspiel im Strafraum den fälligen Elfmeter souverän zur 1:0 Führung der Hausherren. Mit dem Vorsprung im Rücken übte die Neuhofer-Truppe weiterhin enormen Druck auf die Gäste aus St. Valentin aus und ließ diese gar nicht erst ins Spiel kommen. So konnten die Trattnachtaler nach einer präzisen Hereingabe von Dieplinger und dem eiskalten Abschluss des Sommer-Neuzugangs Sinisa Markovic noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen.

Wallern gnadenlos, St. Valentin ohne Chance

Auch im zweiten Durchgang ließ die Heimmannschaft von Trainer Rainer Neuhofer von Beginn an keine Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen wird. Man ließ Ball und Gegner laufen und konnte sich immer wieder in die gefährliche Zone des Gegners kombinieren. So konnte der Mitanwärter auf den Meistertitel auch wenig überraschend in Minute 60 nachlegen, als Yusuf Efendioglu nach einem feinen Pass in die Tiefe die Vorentscheidung in diesem Match erzielte. Bereits fünf Minuten später konnte abermals Efendioglu nach einem Eckball per Kopf seinen Doppelpack schnüren. Der ASK St. Valentin, dem die Rotsperren der vergangenen Partie sichtbar zu schaffen machten, fand auch mit Fortdauer der Partie keine passende Antwort und war phasenweise mit der abgeklärten Spielweise der Heimelf überfordert. So durfte sich auch Edin Ibrahimovic nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze in die Schützenliste eintragen. Wenige Sekunden vor Schluss war es schließlich Florian Garin Störinger, der das halbe Dutzend nach einem Missverständnis der gegnerischen Abwehr perfekt machte.

Stimme zum Spiel

Rainer Neuhofer (Trainer SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen):

„Die rotgesperrten Ausfälle von St. Valentin waren sicherlich für uns kein Nachteil. Dennoch ließen wir das ganze Spiel den Ball sehr gut laufen und waren über 90 Minuten die klar dominierende Mannschaft. Wir haben uns zahlreiche Tormöglichkeiten herausgespielt und diese in der zweiten Halbzeit auch souverän verwertet. Es war eine super Leistung mit einem herausragenden Ergebnis.“

Die Besten: Jakob Karlinger (RV), Michael Schildberger (ZM), Yusuf Efendioglu (ST)

