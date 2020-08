Blitzstart ermöglicht Union Edelweiß knappen Heimerfolg gegen die SU St. Martin/M.

Details Samstag, 22. August 2020 01:21

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die Union Edelweiß Linz startete mit einem Remis in die neue Spielzeit der Oberösterreich-Liga. In der 2. Runde wollte man nun vor eigenem Publikum gegen die SU Strasser Steine St. Martin/M. den ersten vollen Erfolg einfahren. In einer abwechslungsreichen und intensiv geführten Partie konnte dieses Vorhaben schlussendlich auch mit einem knappen, aber verdienten 1:0 Heimsieg in die Tat umgesetzt werden.

Traumbeginn für die Heim-Elf

Die knapp 330 Zuschauer sahen einen couragierten sowie gefälligen Start der Kondert-Elf in die Partie, die sogleich optimal in das Spiel starteten. Nur zwei Minuten waren gespielt, als nach einem schnell vorgetragenen Angriff, der von Kenan Ramic gekonnt vollendet wurde, der Ball zum ersten Mal an diesem Abend im Netz zappelte. Im Anschluss waren die Linzer weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und kreierten zahlreiche Topmöglichkeiten, um die Führung zu erhöhen. Nichtsdestotrotz gelang es nicht, diese Hochkaräter im Tor unterzubringen, weswegen man nur mit einem hauchzarten Vorsprung in die Halbzeit gehen konnte.

Kitzmüller bewahrt Union Edelweiß vor Ausgleich

In der zweiten Hälfte zeigte sich die SU St. Martin/M., die im ersten Durchgang kaum zur Geltung kam, von einer anderen Seite. Von Beginn weg übernahm die Nimmervoll-Truppe das Kommando, die Hausherren wirkten in dieser Phase viel zu schläfrig und waren demnach immer einen Schritt zu spät. So musste Heim-Torhüter Lukas Kitzmüller mehrmals sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich der Gastmannschaft aus St. Martin zu verhindern – mit Bravour. Die Kondert-Elf kam folglich mit einem blauen Auge davon und biss sich mit Kampfgeist und Engagement zurück in die Partie. Man agierte fortan in der Defensive stabiler, ließ nur noch wenige gefährliche Torchancen der Gäste zu und tauchte selbst häufiger vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Philipp Frühwirth, Kenan Ramic und Julian Manderscheid ließen hochkarätige Chancen jedoch ungenützt. Trotz einer turbulenten Schlussphase, in der beide Mannschaften noch Möglichkeiten auf einen Treffer vorfanden, konnte die Union Edelweiß den knappen Vorsprung über die Zeit retten und fuhr somit den ersten Dreier in dieser Saison ein.

Stimme zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiß Linz):

„Es war ein extrem intensives Spiel von beiden Mannschaften. In der ersten Halbzeit waren wir sehr überlegen, haben es nach dem 1:0 jedoch verabsäumt, den Sack zu zumachen. In der zweiten Halbzeit haben wir die ersten zwanzig Minuten verschlafen. Unser Torhüter hat uns in dieser Phase mehrfach vor dem Ausgleich gerettet. Im Anschluss kämpften wir uns durch Einsatz und Wille wieder in die Partie und haben schlussendlich auch verdient gewonnen.“

Die Besten: Lukas Kitzmüller (TW), Pauschallob an die gesamte Mannschaft

