2:0 – ASKÖ Donau Linz ringt Friedburg auf eigener Anlage nieder [Video]

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die ASKÖ Donau Linz war vergangene Woche mit einer knappen Niederlage in die neue Saison der Oberösterreich-Liga gestartet. In der 2. Runde gastierte nun die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in Kleinmünchen, gegen die man den ersten Dreier einfahren wollte. Die Mayrleb-Elf zeigte einen couragierten Auftritt in einer kurzweiligen Partie und belohnte sich schlussendlich mit einem verdienten Heimsieg.

Vier Topchancen für Donau Linz in der Anfangsphase bleiben ungenützt

Die Heim-Elf fand vor rund 170 Zuschauern sehr gut in die Partie und verzeichnete bereits in der Anfangsphase die weitaus besseren Spielanteile. Man agierte druckvoll, störte den Gegner beim Spielaufbau und kreierte in den ersten zwanzig Minuten gleich vier hochkarätige Torchancen, die jedoch allesamt nicht in Zählbares umgemünzt werden konnten. In weiterer Folge war es eine durchwegs ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften jedoch nicht das letzte Hemd riskierten. So war es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein langer Ball auf Donjet Mavraj, der den Führungstreffer der Kleinmünchner bescherte. Dieser nahm die Kugel gekonnt mit und schloss mit einem harten Schuss ab, den Gäste-Keeper Orzek jedoch noch zu parieren wusste. Den zur Seite abgewehrten Abpraller verwertete Edvin Orascanin souverän zur 1:0 Pausenführung der Mayrleb-Truppe.

Tor ASKÖ Donau Linz 44

Zwei Ausschlüsse und offener Schlagabtausch im zweiten Durchgang

Auch in der zweiten Hälfte war der ASKÖ Donau Linz das Bemühen, das Spiel über weite Strecken zu dominieren, nicht abzuerkennen. Man versuchte über einen geordneten Spielaufbau in den Gefahrenbereich des Gegners zu kommen und Tormöglichkeiten herauszuspielen. Doch auch die Gäste aus Friedburg versteckten sich keineswegs und tauchten in Halbzeit zwei häufiger vor dem Gehäuse der Kleinmünchner auf, schafften es jedoch nicht, das Spielgerät in den Maschen zu versenken. In der 61. Minute schwächte sich die Mayrleb-Elf selbst, als Ardit Krasniqi nach einem unsportlichen Verhalten die Ampelkarte sah und bereits frühzeitig vom Platz musste. Im Anschluss nahmen die Gäste das Ruder in die Hand und verzeichneten vor allem durch Schüsse aus der zweiten Reihe große Möglichkeiten auf den Ausgleich. Dieser blieb allerdings aus und nach einer zwei gelben Karten für Halid Hasanovic binnen weniger Sekunden war die numerische Gleichzahl in Minute 84 wiederhergestellt. So war der Ausgang dieser Partie bis zur Nachspielzeit weiter offen. In dieser erzielte der eingewechselte Endi Nuhanovic nach einer sehenswerten Kombination die endgültige Entscheidung zum 2:0.

Stimme zum Spiel

Kurt Baumgartner (Sportmanager ASKÖ Donau Linz):

„Wir haben die Partie richtig gut begonnen und hätten bereits in der Anfangsphase die Führung erzielen müssen. Auch nach der Führung haben wir in der zweiten Halbzeit versucht, das Spiel zu kontrollieren. Alles in allem war es ein verdienter Sieg, weil wir in Summe mehr in die Partie investierten.“

Die Besten: Thomas Schaffelner (RIV), Donjet Mavraj (ST)

