ASKÖ Donau Linz bekommt Franjo Dramac nicht unter Kontrolle – Heimsieg für den SV Bad Ischl

Details Samstag, 29. August 2020 20:29

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Das erste Match auf eigener Anlage der neuen Saison in der Oberösterreich-Liga hatte der SV Zebau Bad Ischl erfolgreich gestaltet und die ASKÖ Oedt niedergerungen. Das heutige Vorhaben war klar: Gegen die ASKÖ Donau Linz, deren Formkurve zuletzt anstieg, wollte man umgehend nachlegen und eine Heimserie starten. Dies gelang schlussendlich. Man wies den Kontrahenten verdient mit 3:1 in die Schranken.

Pausenführung für die Hausherren

Nachdem Topstürmer Rudolf Durkovic, der zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im Herbst die Torschützenliste der Oberösterreich-Liga angeführt hatte, heute verletzungsbedingt passen musste, standen die beiden anderen prominenten Offensivleute des SV Bad Ischl Franjo Dramac und Mario Petter noch mehr im Fokus. Und sie lieferten: Bereits in der 2. Minute erwischte der Gastgeber die Kleinmünchner eiskalt und stellte auf 1:0. Umsichtige Hereingabe von Mario Petter und Adressat Franjo Dramac versenkte den Ball gekonnt mit der Innenseite im langen Eck. In der Folge hatte ASKÖ Donau Linz sichtlich spielerische Vorteile, konnte gegen einen mit einem klaren Matchplan versehenen Kontrahenten aber nicht so wirklich etwas ausrichten. Der SV Bad Ischl begegnete jener technischen Qualität mit einem hohen Laufpensum, Disziplin im Spiel gegen den Ball und ganz viel Leidenschaft. Selbst legte man den Fokus immer wieder auf das Vortragen überfallartiger Angriffe nach Balleroberung. Jene Konter spielte man in der ersten Hälfte aber zumeist unsauber zu Ende.

Scherpink-Elf schockt Gegner noch zwei Mal

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik der Partie wenig. Die ASKÖ Donau Linz blieb bemüht, agierte zunächst aber noch glücklos. In der 66. Minute gelang dann aber der durchaus verdiente Ausgleich: Roman Hintersteiner gelangte außerhalb des Strafraums nach einem Klärungsversuch des SV Bad Ischl in Ballbesitz, fackelte nicht lange und zog volley ab, sodass das Leder spektakulär im Tor des Kontrahenten einschlug. Es war der bereits dritte Saisontreffer des 31-Jährigen. Auch danach hatte die Mayrleb-Truppe mehr von der Partie, zeigte technisch hochwertigen Fußball. Für einen zweiten Treffer an diesem Spätnachmittag reichte es aber nicht mehr. Stattdessen wieder der SV Bad Ischl, der im Konterspiel etwa durch Franjo Dramac oder Mario Petter eine große Gefahr ausstrahlte. In der 73. Minute bediente Raphael Hofstätter nach gutem Umschalten Franjo Dramac, der humorlos das 2:1 besorgte. Nur fünf Minuten später drückten beide Akteure abermals einer von Erfolg gekrönten Offensivaktion ihren ganz persönlichen Stempel auf – nun aber mit vertauschten Rollen. Dramac legte für Hofstätter auf. Zweitgenannter schoss aus in etwa zehn Metern zum 3:1-Endstand ein. Somit hievte sich das Team aus dem Salzkammergut an die Tabellenspitze und wird dort zumindest bis Dienstag verweilen, wenn die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen auf die Union St. Florian trifft.

Stimme zum Spiel:

Franz Scherpink (Trainer SV Bad Ischl):

“Patrick Mayer, Rudolf Durkovic und Patrick Ambrosch haben heute verletzungsbedingt gefehlt. Mit Marco Wieser ist nun ein weiterer Verletzter dazugekommen. Wir müssen die Situation aber so annehmen. Jetzt kommen eben verstärkt junge Spieler zum Einsatz. Die Mannschaft hat sich in die Partie reingebissen mit viel Leidenschaft. Wir haben nicht unverdient gegen einen spielstarken Gegner gewonnen. Das Tabellenbild freut mich natürlich. Ich glaube aber nicht, dass wir das Potential haben, dass wir da langfristig ganz vorne dabei sind. Ich lasse mich aber gerne von der Mannschaft eines Besseren belehren. Ein Pauschallob an meine Truppe!“

Die Besten: Alexander Preyhaupt (TW), Jasmin Celebic (ZMF)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?