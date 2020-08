Kein Sieger im Spitzenspiel – SV Bad Schallerbach und ASKÖ Oedt teilen Punkte

Details Samstag, 29. August 2020 20:57

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Es ist einer der absoluten Kracher dieser Runde in der Oberösterreich-Liga! Auf eigenem Rasen empfing der SV sedda Bad Schallerbach die ASKÖ Oedt. Beide hatten nach einem Fehlstart zuletzt mit vollen Erfolgen in die Spur gefunden. Das direkte Duell heute brachte schlussendlich keinen Sieger hervor.

Elfmeteralarm im Oedt-Strafraum

Vor knapp 200 Zuschauern erwischte die ASKÖ Oedt den besseren Start. Man zeigte sich umgehend bemüht, nennenswerte Offensivaktionen zu initiieren, schaffte es zunächst aber noch nicht, zwingend zu werden. Mit Fortdauer des ersten Durchgangs meldete dann aber auch der SV Bad Schallerbach seine Ansprüche an, aus dieser Partie die Maximalanzahl an Punkten mitzunehmen. Dejan Misic und der zuletzt so treffsichere Miliam Guerrib, zwei ganz wichtige Eckpfeiler der insgesamt recht prominent besetzten Offensive, fanden prompt aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten vor, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. In der 40. Minute dann der erste Aufreger einer Partie, die bis dato von ihrer Spannung lebte: Im Strafraum der ASKÖ Oedt sprang einem Gästeakteur der Ball an die Hand. Die Heimischen warteten aber vergeblich auf einen Pfiff des Unparteiischen. „Das war ein lupenreiner Elfer“, hadert der sportliche Leiter des Gastgebers Thomas Schuster.

Beide Offensivfraktionen werden zwingender

Nur neun Minuten nach Wiederanpfiff ärgerten sich die Hausherren ein zweites Mal – nun aber so richtig. Nach einer Standardsituation geriet man mit 0:1 in Rückstand: Ecke für die ASKÖ Oedt und der zentral positionierte Nenad Vidackovic besorgte per Kopf die Führung. Einer der formstärksten Akteure der Oberösterreich-Liga schockte also die Renner-Truppe, welche in einer ausgeglichenen Partie acht Minuten später prompt zurückschlug. Nach einer hohen Hereingabe von Manuel Schönberger gelangte das Leder zu Ralph Scharschinger. Der 29-Jährige drückte den Ball dann gekonnt per Kopf über die Linie. In der Folge geizte das Kräftemessen mit den ganz großen Höhepunkten. Es wirkte fast so, als ob sich beide Teams für die Schlussphase rüsteten, um in dieser den Nadelstich zu setzen, der die Partie entscheiden könnte. Und tatsächlich fanden sowohl die Gastgeber als auch die Kablar-Elf noch Top-Chancen vor. Miliam Guerrib und Manuel Schmidl auf der anderen Seite verfehlten das anvisierte Ziel aber jeweils knapp. Somit blieb es beim wohl leistungsgerechten 1:1, mit dem beide Teams weiterhin auf Tuchfühlung mit dem Spitzenfeld der Tabelle bleiben.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Schuster (sportlicher Leiter SV Bad Schallerbach):

„Das war ein gerechtes Remis gegen ein starkes Team. Wir denken nicht negativ, dass wir nur vier Punkte haben. Wir hatten bislang gute Gegner.“

Die Besten: Florian Madlmayr (IV), Belmin Cirkic (RV)

Davorin Kablar (Trainer ASKÖ Oedt):

“Das Unentschieden ist gerecht. Es tut weh, dass wir nach einer Führung wieder ein Tor bekommen haben. Über weite Strecken haben sich die Mannschaften neutralisiert.“

Der Beste: Robert Matesic (IV)

