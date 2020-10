SV Bad Schallerbach erneut ohne vollen Erfolg - Remis gegen die Union St. Florian

Details Samstag, 24. Oktober 2020 21:25

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Der äußerst bittere sowie unerwartete Negativlauf des SV sedda Bad Schallerbach, fünf Pleiten am Stück mitumfassend, fand mit dem 1:1 gegen St. Valentin zumindest vorerst ein Ende. Nichtsdestotrotz trennen die Thermenstädter nur noch zwei Zähler von den Abstiegsrängen, die Renner-Elf steht demnach gehörig unter Zugzwang. In der 12. Runde der Oberösterreich-Liga empfing man allerdings mit der Union T. T. I. St. Florian eine Mannschaft, die nach anfänglichen Schwierigkeiten nun richtig Fahrt aufnahm und konstant punktete. In einer ausgeglichenen Begegnung konnte sich letztlich keine Mannschaft durchsetzen – 2:2 der Endstand.

Renner-Truppe zeigt offensives Potential

Ein durchaus schwer erklärbares Phänomen machte dem SV Bad Schallerbach in den letzten Wochen das Leben schwer: Trotz einer außergewöhnlichen Qualität in der Offensivreihe trafen die Thermenstädter in den letzten sechs Partien nur ganze zwei Mal ins Schwarze. Der stark besetzte Angriff rund um Topstürmer Miliam Guerrib und Dejan Misic wurde von seinen Mitspielern schlichtweg zu wenig in Szene gesetzt, die Torflaute war die unausweichliche Konsequenz. Viel besser machte es die Renner-Truppe am heutigen Nachmittag, als man insbesondere in Halbzeit eins mit enormer Kaltschnäuzigkeit und Effizienz vor dem Gehäuse punktete. Nach erst elf gespielten Minuten nahm sich Felix Ratzenberger aus rund zwanzig Metern ein Herz und beförderte das runde Leder gefühlvoll wie präzise in die Maschen zum 1:0. Auch im Anschluss bestimmten die Thermenstädter das Spielgeschehen klar und sorgten noch kurz vor dem Halbzeitpfiff für eine komfortable Pausenführung: Manuel Schönberger wurde nach einem Einwurf auf der rechten Seite ideal bedient und schloss mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck zum verdienten 2:0 ab.

St. Florian schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Sängerknaben von einer gänzlich anderen Seite, agierten nun frischer und brachten deutlich mehr Engagement auf den Platz. So dauerte es auch nicht lange, bis die Gäste erstmals in Durchgang zwei gefährlich wurden, Raffael Baumann versagten allerdings allein vor Heim-Torhüter Thomas Genshofer die Nerven. Besser machte es anschließend Gernot Falkner in der 70. Minute, der nach einer sehenswerten Hereingabe gekonnt per Kopf ins lange Eck zum 2:1 verlängerte. Der Wille, den Ausgleich zu erzielen, war den Sängerknaben in weiterer Folge deutlich anzumerken, man investierte nun noch mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte umgehend: Nur sechs Minuten nach dem Anschlusstreffer kombinierten sich die Gruber-Schützlinge unbeschwert vors Heimheiligtum, nach zwei Genshofer-Glanzparaden staubte Markus Piesinger zum 2:2 problemlos ab. In einer spannenden Schlussphase, in der Youngstar Christoph Suntinger noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, verpassten es letztlich die Hausherren, durch vielversprechende Einschussmöglichkeiten den Siegestreffer zu erzielen und damit einen ersten Schritt von den untersten Tabellenrängen zu setzen.

Stimme zum Spiel

Mario Bramberger (Sektionsleiter Union T. T. I. St. Florian):

„Vor der Partie wäre ich sicherlich mit einem Punkt zufrieden gewesen. Aufgrund des Spielverlaufs hätten wir eventuell auch den Sieg holen können, nach der turbulenten Schlussphase sind wir mit dem Remis aber sehr zufrieden.“

Die Besten:

SV sedda Bad Schallerbach: Thomas Genshofer (TW)

Union T. T. I. St. Florian: Dominik Winkler (IV), Markus Piesinger (RV)