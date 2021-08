Elfmeter und Blitztor bescheren Union Mondsee einen souveränen Auftaktsieg gegen SPG Weißkirchen/Allhaming

Details Freitag, 06. August 2021 23:44

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Zu einem hochkarätigen Aufeinandertreffen kam es heute Abend in der ersten Runde der Oberösterreich-Liga in der Arena der Union Raiffeisen Mondsee. Die Truppe von Übungsleiter Christoph Mamoser, die bereits im Landescup mit souveränen Erfolgen aufzeigen konnte, empfing mit der SPG Weißkirchen/Allhaming einen Verein, der in den vergangenen Spielzeiten stets im vordersten Drittel der Tabelle vorzufinden war und dabei insbesondere mit außergewöhnlicher Konstanz beeindruckte. Zudem holte man mit Valentin Grubeck einen Ex-Profi an Bord, der die Qualität der Zebras nochmals bedeutend anheben sollte. Zum Auftakt gab es für die Elf aus Weißkirchen jedoch nichts zu holen, die drei Punkte blieben nach einem souveränen 2:0 am Mondsee.

Penalty bringt Heim-Elf in Front

Vor 200 Zuschauern war es zu Beginn die Heimmannschaft, die den besseren Start in die Partie verzeichnen konnte und umgehend in Minute sieben dafür belohnt wurde: Nach einem regelwidrigen Einsteigen von Hristo Krachanov im Strafraum zeigte Schiedsrichter Aichner auf den Elfmeterpunkt. Routinier Lukas Leitner behielt die Nerven und netzte mit Entschlossenheit zum frühen 1:0 ein. Ein Umstand, mit dem die Gäste aus Weißkirchen zunächst nicht wirklich umgehen wussten – die sonst so kompakte Defensive der Zebras hatte in der Anfangsphase enorme Probleme und offenbarte der Heim-Elf immer wieder Räume. Diese wussten die Mannen von Coach Christoph Mamoser sogleich für sich zu nutzen und schafften es fortgehend, immer wieder in aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten zu kommen. Dabei lag es alleinig an der fehlenden Effizienz im Abschluss, dass die Gäste keinem höheren Rückstand hinterherlaufen mussten. So sollte es bis zur etwa 30. Minute dauern, als die Zebras zunehmend an Ordnung und Spielanteilen gewannen und somit auch besser in die Partie fanden. Bis auf vereinzelte Halbchancen konnte die Olzinger-Elf bis zur Pause keine zwingenden Akzente im gegnerischen Sechzehner setzen. Somit ging es mit einer knappen, aber durchwegs verdienten 1:0-Führung der Heim-Elf in die Kabinen.

Blitztor verschafft Mondsee Ruhe

Die Hoffnungen der Gäste, nach einer schwierigen ersten Hälfte nun besser Fuß zu fassen, wurde mit einem Blitzstart der Mamoser-Truppe im Keim erstickt. Nach einer schnell sowie präzise vorgetragenen Kombination über die rechte Seite brachte Fabio Födinger das Leder scharf zur Mitte, wo der eben zur Halbzeit eingewechselte Tobias Reischl mit seinem ersten Ballkontakt der Partie in Minute 47 das 2:0 besorgte. Die SPG Weißkirchen/Allhaming – nun unter Zugzwang – reagierte im Anschluss von außen und versuchte, mit den eingewechselten Akteuren für frischen Wind zu sorgen. Dies gelang nur bedingt, zumal die Abwehrreihe der Heimmannschaft weiterhin sattelfest stand und nur selten einen vielversprechenden Angriff der Zebras gewährleistete. Selbst blieb die Mamoser-Truppe im Finish vor allem durch Konter stets gefährlich, verpasste es dabei jedoch, für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Nichtsdestotrotz brachte man letztlich das Ergebnis souverän über die Zeit und feierte die ersten drei Punkte der neuen Saison.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Wir haben super in die Partie gefunden und sind verdient in Führung gegangen. Bis zur 30. Minute waren wir drückend überlegen, haben dann aber einen Gang zurückgeschalten und ließen dadurch die Gäste besser ins Spiel kommen. Danach haben wir das 2:0 zum idealen Zeitpunkt gleich nach der Pause erzielt und letztlich das Ergebnis staubtrocken heimgespielt.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Fabio Födinger (LM), Thomas Hötschl (ZM), Maximilian Grössinger (RM), Ernst Grundner (IV)

Fotocredit: Klaus Haslinger

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!