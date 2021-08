Nichts zu holen in St. Florian - Union Edelweiss geht zum Auftakt leer aus

Details Samstag, 07. August 2021 01:01

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Beim Auftaktmatch der ersten Runde der Oberösterreich-Liga zwischen der Union T.T.I. St. Florian und der Union Edelweiss Linz kam es zugleich zum Duell der Gegensätze. Während die Sängerknaben aus St. Florian mit sieben Neu-Verpflichtungen einen kleinen Umbruch einläuteten und souverän in die dritte Runde des Landescups aufstiegen, musste die Elf von Trainer Harald Kondert bereits in der ersten Partie gegen die Union Gaspoltshofen vorzeitig die Segel streichen. Wiedergutmachung war also das Motto der Landeshauptstädter an diesem Abend, dem man allerdings mit einer 0:1-Niederlage zumindest bezüglich des Ergebnisses nicht gerecht werden konnte.

Duell auf Augenhöhe - kaum Torchancen

Von Beginn an sahen die rund 200 Zuseher im Sportpark St. Florian eine sehr ausgeglichene Partie, in der beide Teams zunächst eine kurze Eingewöhnungsphase benötigten. Mit Fortlauf der ersten Hälfte nahm allerdings das Tempo immer weiter zu, die Kombinationen innerhalb der eigenen Reihen wurden auf beiden Seiten zunehmend flüssiger. So sollte es auch nicht mehr lange dauern, bis die ersten hochkarätigen Chancen herausgespielt wurden. Zunächst hatte Neuzugang Radek Gulajev aufseiten der Sängerknaben die große Einschussmöglichkeit nach einem präzisen Stanglpass von der rechten Seite, welche er kläglich vergab. Wenig später tauchten die Kondert-Schützlinge dann erstmals selbst gefährlich vor dem heimischen Gehäuse auf, doch auch bei den Landeshauptstädtern fehlte es noch an der letzten Präzision. Somit ging es mit einem torlosen Remis der besseren Sorte in die Kabinen.

Einwechslungen bringen Entscheidung im Finish

Auch in Halbzeit zwei änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die beiden Mannschaften begegneten sich weitestgehend auf Augenhöhe, mit keinen zwingenden Vorteilen für eine Seite. So war es letztlich Trainer Wolfgang Gruber, der sein goldenes Händchen bewies und mit seinen Einwechslungen - darunter Robin Mayrhofer und Martin Kammerhuber - entscheidend auf die Partie Einfluss nahm. Diese brachten nämlich nicht nur frischen Wind ins Spiel, sondern sollten auch zum Führungstreffer tatkräftig beitragen: Nach einem Einwurf von Kammerhuber verlängerte Mayrhofer in der 85. Minute das Spielgerät geschickt zu Mathias Haider, der die kurzzeitige Unordnung in der Gäste-Abwehr eiskalt ausnutzte und das Leder zum 1:0 in die Maschen beförderte. Die Mannen aus der Landeshauptstadt warfen im Anschluss alles nach vorne, um zumindest einen Punkt noch aus der Partie mitzunehmen. Doch mehr als eine hochkarätige Chance aus spitzem Winkel, die Schlussmann Leonhartsberger gekonnt entschärfte, sollte den Gästen nicht mehr gelingen. So blieb es letztlich beim knappen 1:0-Heimerfolg der Sängerknaben, die damit sogleich den ersten „Dreier“ im ersten Meisterschaftsspiel bejubeln konnten.

Stimme zum Spiel

Mario Bramberger (Sektionsleiter und sportlicher Leiter Union T.T.I. St. Florian):

„Es war ein Duell auf Augenhöhe. Taktisch ist unserem Trainer sicher sehr viel aufgegangen. Es war sicher kein unverdienter Sieg, wobei die Spielanteile auf jeden Fall sehr ausgeglichen waren. Ausschlaggebend war wohl, dass wir von der Bank aus noch viel Qualität einwechseln konnten, das hat man dann auch beim Siegestreffer gesehen.“

Die Besten: Dominic Winkler (IV), Samuel Grillmayr (LM)

