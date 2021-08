Erneut 4 Volltreffer: SPG Friedburg/Pöndorf überrollt Union Mondsee

Details Freitag, 13. August 2021 20:53

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Mit einem vollen Erfolg gelang es sowohl der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf als auch der Union Raiffeisen Mondsee mit einem Auftakt nach Maß in die neue Meisterschaftssaison der Oberösterreich-Liga zu starten. Während die Pessentheiner-Elf insbesondere durch das bereits in Topform agierende Angriffstrio Mersudin Jukic, Jonas Reitter und Ernst Öbster für Aufsehen sorgte, wusste die Truppe vom Mondsee vor allem durch defensive Stabilität zu überzeugen. Eben jene sorgte schlussendlich im ersten Ligaspiel auch dafür, dass man mit der SPG Weißkirchen/Allhaming eine der herausragenden Mannschaften der letzten Jahre ohne Gegentreffer mit 2:0 besiegen konnte. Nichtsdestotrotz war es am heutigen Tag für die Mondseer ein gebrauchter Abend, mit 4:1 zog man letztlich klar den Kürzeren.

Drei Tore in den ersten sieben Minuten

Dabei lief es für die Mamoser-Elf von Beginn an alles andere wie optimal: 120 Sekunden waren erst gespielt, da zappelte das runde Leder bereits das erste Mal im Netz der Gäste – Andreas Friedl tankte sich auf erfrischende Art und Weise über die rechte Seite durch, ließ mehrere Abwehrspieler des Kontrahenten stehen und wusste schließlich seine Energieleistung mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck gekonnt abzuschließen. Keine vier Minuten später eine beinahe idente Situation: Abermals war es Friedl, der sich technisch versiert sowie willensstark einen Weg durch die Defensivreihe der Mondseer bahnte. Dieses Mal ließ er Heim-Keeper Franz Jörgner mit einem Strahl ins lange Kreuzeck keine Abwehrchance – 2:0. Direkt im Gegenzug gaben dann allerdings die Gäste ein erstes kräftiges Lebenszeichen ab: Tobias Freinberger wurde mit einem hohen Ball ideal in Szene gesetzt und verwertete diese hochprozentige Einschussmöglichkeit staubtrocken zum Anschlusstreffer. Es waren bis dahin gerade einmal sieben Minuten gespielt. Doch auch der nächste Aufreger sollte nicht lange auf sich warten lassen. Nach dem zweiten Foulspiel innerhalb kürzester Zeit wurde Maximilian Grössinger von Bundesliga-Schiedsrichter Dieter Muckenhammer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die in weiterer Folge in Unterzahl agierenden Mondseer hatten wenige Augenblicke später in Person von Lukas Leitner den Ausgleich am Fuß, die letzte Genauigkeit verhinderte jedoch das 2:2. So war es letztlich wieder die Pessentheiner-Elf, die für das letzte Highlight einer überaus denkwürdigen ersten Halbzeit sorgte: Nach einem katastrophalen Abstimmungsfehler im Abwehrverbund der Union Mondsee reagierte Ernst Öbster geistesgegenwärtig und musste die Kugel nur noch über die Linie befördern – 3:1.

Gäste bringen drei Punkte souverän über die Zeit

Durchgang zwei ist schnell erzählt: Die Heim-Elf aus Friedburg hatten über die gesamte restliche Spielzeit das Geschehen klar in der eigenen Hand, mussten sich die Mondseer doch aufgrund der Unterzahl über weite Strecken auf das Verteidigen konzentrieren. Immer wieder trat dabei bei der Truppe von Übungsleiter Robert Pessentheiner das kongeniale Angriffstrio rundum Ernst Öbster, Jonas Reitter und Mersudin Jukic in Erscheinung. Letzterer war es schließlich in Minute 67 auch, der mit seinem nun bereits vierten Saisontreffer endgültig für klare Verhältnisse und die Vorentscheidung am heutigen Abend sorgte: Nach einem mustergültigen Zuspiel zwischen die Verteidigungsreihe des Kontrahenten umkurvte eben erwähnter und bestens aufgelegter Akteur Torhüter Jörgner, um darauf ganz abgebrüht den Ball über die Linie zu drücken – 4:1.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sektionsleiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Das war heute ein ganz unglücklicher Spielverlauf für uns. Wir sind mehr oder weniger mit einem 0:2 in die Partie gestartet und mussten dann dem Rückstand hinterherlaufen. Durch den Anschlusstreffer waren wir aber wieder zurück im Spiel. Die rote Karte war dann spielentscheidend. Alles in allem natürlich ein verdienter Sieg von Friedburg.“

Die Besten:

Union Mondsee: Tobias Reischl (RV)

SPG Friedburg/Pöndorf: Andreas Friedl (RM), Jonas Reitter (LM)

