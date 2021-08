Unentschieden gegen die Union Edelweiss – ASKÖ Oedt verpasst Sprung an Tabellenspitze

Details Freitag, 13. August 2021 21:57

Mit einem überzeugenden Auftritt gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen hatte die ASKÖ Oedt in der Vorwoche ihre Ambitionen, zu den absoluten Top-Teams der Oberösterreich-Liga zu zählen, untermauert. Heute bekam man es mit der Union Edelweiss zu tun. Schlussendlich wurden die Punkte geteilt, womit die Kablar-Truppe zwar ungeschlagen bleibt, aber mit der SPG Friedburg/Pöndorf beispielsweise nicht ganz Schritt halten kann.

Favorit schockt die Heimischen unmittelbar vor Gang in die Kabinen

Den rund 300 Zusehern wurde vom Start weg eine extrem intensive Partie geboten, in welcher beide sich konkurrierenden Teams sichtlich viel investierten. Die ASKÖ Oedt, mit dem Selbstvertrauen eines Siegers in erwähntem Top-Spiel ausgestattet, machte sofort richtig Druck. Man verpasste es aber, in jener frühen Drangphase für Zählbares zu sorgen. So war es die Union Edelweiss, die in der 22. Minute die benötigte Zielstrebigkeit im vordersten Drittel an den Tag legte und durch Stürmer Kenan Ramic auf 1:0 stellte. Mit einem trockenen Abschluss aus zirka 14 Metern ließ er Oedt-Keeper Kai Christian Lang keine Chance. Auf jenen Rückschlag fand der Gast aber die adäquateste aller Antworten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach einer Ecke war der aufgerückte Abwehrmann Daniel Petrovic mit dem Kopf zur Stelle und brachte das Leder im langen Eck unter.

ASKÖ Oedt kommt ein zweites Mal zurück

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Charakteristik der Partie wenig. Das Kräftemessen blieb temporeich am Ende eines glühend heißen Tages in der Landeshauptstadt. In der 58. Minute war es dann abermals eine couragiert auftretende Union Edelweiss, die in Front ging. Robert Pervan fasste sich ein Herz und drosch das Spielgerät von der Strafraumkante ins lange Eck – 2:1. Unmittelbar danach erhöhte die ASKÖ Oedt die Schlagzahl noch einmal, wurde offensiver und drängte sichtlich auf den abermaligen Ausgleich. Was sich bereits in einigen aussichtsreichen Szenen davor angedeutet hatte, wurde in der 85. Minute dann spruchreif: Die Gäste belohnten sich für einen mitreißenden Auftritt mit dem 2:2 – abermals nach einem Eckball. Über Umwege gelangte das Leder zu Joker Manuel Schmidl – und er stach, indem er das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Linie drückte. In der Nachspielzeit hatte der Goldtorschütze der Vorwoche Edwin Skrgic noch die Chance auf den Siegtreffer, ließ sie dieses Mal aber ungenützt verstreichen.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Moser (sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Das Remis geht in Ordnung. Es war wichtig, dass wir nach der Niederlage gegen St. Florian eine Reaktion gezeigt haben. Der Punkt ist verdient. Wir sind nach der Auftaktpleite nicht nervös geworden. Jetzt haben wir angeschrieben – gegen den Titelfavoriten ASKÖ Oedt.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Thomas Winkler (IV)

Radovan Vujanovic (sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Wir sind zwei Mal in Rückstand geraten und zwei Mal zurückgekommen. Das ist positiv. Das Unentschieden geht in Ordnung. Mit etwas Glück hätten wir auch gewinnen können.“

Die Besten: Daniel Petrovic (IV, RV), Alexander Peter (LMF)

